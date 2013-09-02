Инспекторы ДПС дежурят у школ

«Перед началом учебного года инспекторы ГИБДД провели контрольное обследование дорожных условий у образовательных учреждений. Разметка у школ нанесена в полном объеме, выставлены необходимые дорожные знаки. Дополнительно на проезжей части нанесены 352 изображения знака „Дети“ и аналогичные надписи. В Тюмени разметка нерегулируемых пешеходных переходов нанесена в желто-белом цвете. На магистральных улицах, где движение особенно интенсивно, разметка нанесена с применением „холодного“ пластика, что значительно увеличит ее износостойкость и период эксплуатации», — рассказывают в пресс-службе ведомства.