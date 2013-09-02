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Инспекторы ДПС дежурят у школ

2 сентября 2013, 09:04
Весь личный состав Госавтоинспекции Тюменской области сегодня несет службу у образовательных учреждений.
Сюжет
Дети

Главная задача инспекторов — обеспечить безопасность детей на дорогах, предупредить водителей о необходимости предпринимать дополнительные меры безопасности в районах расположения школ и детских садов.

«Перед началом учебного года инспекторы ГИБДД провели контрольное обследование дорожных условий у образовательных учреждений. Разметка у школ нанесена в полном объеме, выставлены необходимые дорожные знаки. Дополнительно на проезжей части нанесены 352 изображения знака „Дети“ и аналогичные надписи. В Тюмени разметка нерегулируемых пешеходных переходов нанесена в желто-белом цвете. На магистральных улицах, где движение особенно интенсивно, разметка нанесена с применением „холодного“ пластика, что значительно увеличит ее износостойкость и период эксплуатации», — рассказывают в пресс-службе ведомства.

ГИБДД призывает водителей к вниманию и безопасности на дорогах. Приближаясь к пешеходным пешеходам, заранее снижайте скорость. Перевозя детей в автомобиле, используйте удерживающие устройства.

#Новости#Дети#Тюмень#ДПС#Транспорт#Olga#Общество
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