В 2013 году на железнодорожных путях пострадали 3 подростка

Особую тревогу вызывают случаи попыток самоубийства, предпринимаемые подростками, которые не только лишают себя жизни, но и причиняют психологические травмы работникам локомотивных бригад. На ст. Новоандреевский 06.05.2013 грузовым поездом смертельно травмирована бросившаяся под состав девушка 17 лет, стоявшая на платформе и при приближении поезда внезапно выскочившая в колею первого пути. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось, сообщает пресс-секретарь по Тюменскому региону СвЖД — филиала ОАО «РЖД» Нелли Пекшева.