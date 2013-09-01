nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В 2013 году на железнодорожных путях пострадали 3 подростка

1 сентября 2013, 11:02
В Тюменском регионе Свердловской железной дороги в 2013 году травмировано 3 несовершеннолетних. Дети чаще всего страдают из-за собственных неосмотрительных действий: находятся в наушниках на объектах железнодорожного транспорта, ходят по путям, запрыгивают на подножки движущегося поезда, забираются на крыши вагонов. Но встречаются и те, кто пытаются таким образом покончить с жизнью.

Так на ст. Талица 21.08.2013 тяжело травмирован 14-летний подросток. При попытке запрыгнуть на подножку вагона грузового поезда ребенок сорвался и попал под колёса состава. Диагноз — травматическая ампутация левой стопы.

Особую тревогу вызывают случаи попыток самоубийства, предпринимаемые подростками, которые не только лишают себя жизни, но и причиняют психологические травмы работникам локомотивных бригад. На ст. Новоандреевский 06.05.2013 грузовым поездом смертельно травмирована бросившаяся под состав девушка 17 лет, стоявшая на платформе и при приближении поезда внезапно выскочившая в колею первого пути. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось, сообщает пресс-секретарь по Тюменскому региону СвЖД — филиала ОАО «РЖД» Нелли Пекшева.

В целях предупреждения детского травматизма в границах Свердловской магистрали с 1 по 15 сентября 2013 года проходит традиционная акция «Железная дорога — зона повышенной опасности». Цель акции — рассказать детям и подросткам о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В рамках мероприятия сотрудники Тюменского региона СвЖД посетят 30 городских и поселковых школ вблизи станций Тюмень, Ишим, Тобольск, Камышлов. Силами сотрудников предприятий Тюменского региона СвЖД среди учащихся планируется распространить памятки с правилами безопасного нахождения вблизи железной дороги, а также буклеты «Правила безопасного поведения детей на железнодорожном транспорте», «Мчит по рельсам электричка».

В зданиях вокзалов, в городах и районных поселках на досках объявлений размещены правила поведения на железнодорожном транспорте, обращения к населению. Для организации профилактической работы подготовлены информационные письма в учебные заведения, линейные отделы полиции на транспорте.

На станциях, остановочных пунктах и в местах несанкционированных переходов через железнодорожные пути обновлены предупредительные надписи и плакаты. На опоры контактной сети нанесено более 400 знаков безопасности «Ходить по железнодорожным путям запрещено!» Главная цель мероприятий по предупреждению травматизма — объяснить подросткам, что кажущиеся безобидными «прогулки» по железнодорожным путям могут привести к тяжелым последствиям.

#Новости#Пострадавшие#Суициды#Подростки#Железная дорога#Безопасность#Женя#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25