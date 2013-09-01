Тюменские поисковики нашли родственников погибшего солдата

В этом году количество участников экспедиции составило 86 человек, среди которых 20 — взрослые, 35 — подростки, остальные — дети 12–14 лет, они работали в составе восьми поисковых отрядов. их силами были подняты и подготовлено к погребению останки 141 солдата. Было найдено 17 медальонов, из них прочитано только три, ещё четыре находятся на экспертизе, остальные же оказались пустыми либо поврежденными.