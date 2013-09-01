Тюменские поисковики нашли родственников погибшего солдата

В этом году количество участников экспедиции составило 86 человек, среди которых 20 — взрослые, 35 — подростки, остальные — дети 12–14 лет, они работали в составе восьми поисковых отрядов. их силами были подняты и подготовлено к погребению останки 141 солдата. Было найдено 17 медальонов, из них прочитано только три, ещё четыре находятся на экспертизе, остальные же оказались пустыми либо поврежденными.
Общими силами ребятам уже удалось найти родственников владельца одного из трех расшифрованных медальонов — Токтубая Тонкурова из Алтайского края. В этом районе проживает внучка солдата. На данный момент ведутся переговоры с военкоматом Онгутайского района по организации церемонии перезахоронения останков бойца на родине.
Так же удалось установить данные двоих солдат:
Ардиматов Боврон Иничекович, 1920 года рождения, Республика Алтай;
Фаттахов Мингали Латфулович, 1921 года рождения, Республика Татарстан.
В настоящее время ведется поиск родных.
«В России без вести пропавших солдат — свыше 4 000 000, поднято и похоронено около 1 500 000»,- заявил руководитель Областного поискового центра Артур Ольховский.- «Главная задача, которую мы ставим — это увековечивание памяти павших, героев этой страны, подаривших нам мир и спокойствие».
Юлия Сахарова