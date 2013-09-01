Подросток погиб в ДТП в последний день лета

Как объясняют в пресс-службе областной ГИБДД, 18-летний водитель иномарки, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил грузовик. Стаж водителя легкового авто за рулем автомобиля — 1 месяц. По предварительным данным, машина двигалась на приличной скорости, водитель не тормозил, скорее всего, пытался проскочить через перекресток.
14-летний Владислав получил открытую черепно-мозговую травму, от деформированной крыши, хотя удар пришелся не на его сторону. Подросток скончался на месте ДТП. В больницу госпитализированы еще один 14-летний пассажир, и водитель Hyundai, у обоих черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга. Водитель КамАЗа получил ушибы.