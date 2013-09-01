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Подросток погиб в ДТП в последний день лета

1 сентября 2013, 10:15
На улице Курчатова,18 в Тюмени автомобиль Hyundai Solaris, в котором 14-летний подросток ехал в качестве пассажира на переднем сиденье, столкнулся с КамАЗом. Ребенок погиб.

Как объясняют в пресс-службе областной ГИБДД, 18-летний водитель иномарки, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил грузовик. Стаж водителя легкового авто за рулем автомобиля — 1 месяц. По предварительным данным, машина двигалась на приличной скорости, водитель не тормозил, скорее всего, пытался проскочить через перекресток.

14-летний Владислав получил открытую черепно-мозговую травму, от деформированной крыши, хотя удар пришелся не на его сторону. Подросток скончался на месте ДТП. В больницу госпитализированы еще один 14-летний пассажир, и водитель Hyundai, у обоих черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга. Водитель КамАЗа получил ушибы.

#Новости#Жертвы ДТП#Гибель детей#Транспорт#Женя#Общество
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