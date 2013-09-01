Областной фестиваль «Трудовое лето — 2013» подводит итоги

Торжественная церемония закрытия состоится 3 сентября в «Ребячьей Республике». Начало в 18:00. Мероприятие объединит более 300 человек — это лучшие участники подростковых трудовых отрядов и бригад из городов и районов области, специалисты по работе с молодежью, работодатели, а также приглашенные гости.