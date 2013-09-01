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Областной фестиваль «Трудовое лето — 2013» подводит итоги

1 сентября 2013, 10:00
Летний этап программы по содействию временной занятости несовершеннолетних граждан завершится фестивалем подростковых трудовых бригад «Трудовое лето — 2013».

Торжественная церемония закрытия состоится 3 сентября в «Ребячьей Республике». Начало в 18:00. Мероприятие объединит более 300 человек — это лучшие участники подростковых трудовых отрядов и бригад из городов и районов области, специалисты по работе с молодежью, работодатели, а также приглашенные гости.

Цели фестиваля — пропаганда трудового воспитания подростков, популяризация программ занятости молодежи, подведение итогов работы за летний период, обмен опытом.

Участникам фестиваля предстоит возможность попробовать свои силы в различных конкурсах и продемонстрировать приобретенные навыки.

Награждение пройдет в номинациях «Лучший участник „Трудового лета — 2013“», «Лучшая трудовая бригада», «Лучший работодатель», «Лучший специалист по работе с молодежью», «Лучшее муниципальное образование по организации занятости и профориентационной работе».

А так же по итогам работы площадок фестиваля будут награждены самые активные ребята.

Организаторами фестиваля являются: Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, Департамент занятости населения Тюменской области, ГАУ ТО «Молодежная биржа труда», АНО ОДООЦ «Ребячья республика».

#Новости#Лето#Фестиваль#Ребячья республика#Трудоустройство#Женя#Общество
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