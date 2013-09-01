ФК «Тюмень» оказался в 1/16 Кубка России, обыграв «Енисей» в серии пенальти

С самого начала матча хозяева стали вести активную игру и пытались пробраться в штрафную своих соперников. Владислав Аксютенко был автором нескольких опасных моментов у ворот красноярцев. Но не один реализовать не смог. Эту ситуацию на двадцать первой минуте исправили Никита Теленков и Данил Кленкин. Благодаря великолепному прострелу Данил переправил в касание мяч прямо за спину Александра Плотникова.