ФК «Тюмень» оказался в 1/16 Кубка России, обыграв «Енисей» в серии пенальти

За клуб с «Енисея» в стартовом составе встречи вышли два легионера: румын Лауренцио Буш и аргентинец Хуан Эдуардо Лескано.
С самого начала матча хозяева стали вести активную игру и пытались пробраться в штрафную своих соперников. Владислав Аксютенко был автором нескольких опасных моментов у ворот красноярцев. Но не один реализовать не смог. Эту ситуацию на двадцать первой минуте исправили Никита Теленков и Данил Кленкин. Благодаря великолепному прострелу Данил переправил в касание мяч прямо за спину Александра Плотникова.
До конца первого тайма была равная игра. На тридцать четвертой минуте гости могли бы сравнять счет, но Никита Фурсин жестко прервал их атаку, за что был награжден «горчичником». Понервничать болельщикам пришлось во время дополнительной минуты, которую добавил арбитр после первого тайма. Мяч оказался в сетке наших ворот. Но главный судья, приехавший из Ижевска, его не засчитал.
Затем наставники обеих команд сделали по несколько замен. Вместо Андрея Павленко, Ладо и Данила Кленкина на поле вышли Андрей Волгин, Марат Шайморданов и Сергей Шумейко. В команде гостей в игру вступил еще один легионер, латвиец Олег Лайзанс.
Тюменцы не смогли сохранить свое преимущество до финального свистка. В середине второго тайма ворота Федора Бурдыкина поразил Дмитрий Рыжов, который ожидал пас в нашей штрафной.
До конца матча на табло светился счет 1:1. Дополнительно время эти цифры не изменило. Серия пенальти выявила победителя сибирского дерби.
Тюменцы реализовали все пять одиннадцатиметровых. А вот защитник гостей Кирилл Марущак попал в перекладину.
5:3 — победа тюменцев.
О следующей игре ФК «Тюмень» за Кубок России будет известно девятого сентября.
Антон Сакерин