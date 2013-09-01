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День знаний под контролем служб

1 сентября 2013, 09:27
Тюменская полиция готовится к началу учебного года. Сотрудники навещают всех детей, стоящих на учете; проверяют состояние школ и их территорий на предмет безопасности; контролируют торговые точки, преграждая продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним и т.д.
Сюжет
Дети

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени, в областном центре на учете в полиции стоят 771 человек, более половины из которых школьники. Перед первым сентября инспекторы ПДН посетят каждого, чтобы еще раз проверить жилищные условия и, конечно, степень подготовки к учебе.

К обеспечению безопасности праздничных линеек в «День Знаний» тюменская полиция подготовилась заранее. C начала августа во всех школах, а также дошкольных, средне-специальных и высших учебных заведениях совместно с другими компетентными службами были проведены соответствующие проверки. В частности, особое внимание обращалось на организацию охраны объектов и наличие на территории бесхозного транспорта или незакрытых люков.

Также проведены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности детей на дороге. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с заинтересованными службами проинспектировали состояние дорожной разметки, светофоров и наличие знаков возле всех детских учреждений. ГИБДД настоятельно рекомендует родителям заранее пройти с ребенком путь от дома до школы, выбрав самый безопасный маршрут. Объясните своему школьнику, почему улицу нужно переходить именно в этом месте и как нужно вести себя на дороге, чтобы не попасть под машину. «Уважаемые водители! От вас так много зависит — жизнь и здоровье детей. В эти первые школьные дни малышей на улицах будет особенно много. Постарайтесь ездить помедленнее и поосторожнее, ведь в любой момент на дорогу может выбежать ребенок. Подъезжая к пешеходным переходам, заранее сбавляйте скорость. Будьте внимательны, проезжая районы расположения школ и детских учреждений», — обращаются сотрудники ГИБДД.

Усилен полицией и контроль над торговыми точками, располагающимися в непосредственной близости к образовательным учреждениям. Торговые объекты проверяются на предмет продажи табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним. Стражи правопорядка совместно с Департаментом образования провели перед началом учебного года инспекцию по всем общеобразовательным учреждениям, также и на предмет антитеррористической защищенности. В частности на тех территориях, где планируются массовые посещения площадок школьниками — Цветной бульвар и набережная города Тюмени. Личный состав органов внутренних дел города Тюмени будет переведен на усиленный вариант несения службы. В проведении мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на территории города будут задействованы около 600 сотрудников полиции.

Сотрудники полиции напоминают подросткам о том, что распитие спиртных напитков несовершеннолетними строго запрещено и карается штрафом в размере от 500 до 700 рублей (за распитие пива — штраф от 100 до 300 рублей), который придется заплатить родителям.

#Новости#Дети#День знаний#Школьники#УМВД России по г. Тюмени#Женя#Общество
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