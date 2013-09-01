День знаний под контролем служб

Также проведены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности детей на дороге. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с заинтересованными службами проинспектировали состояние дорожной разметки, светофоров и наличие знаков возле всех детских учреждений. ГИБДД настоятельно рекомендует родителям заранее пройти с ребенком путь от дома до школы, выбрав самый безопасный маршрут. Объясните своему школьнику, почему улицу нужно переходить именно в этом месте и как нужно вести себя на дороге, чтобы не попасть под машину. «Уважаемые водители! От вас так много зависит — жизнь и здоровье детей. В эти первые школьные дни малышей на улицах будет особенно много. Постарайтесь ездить помедленнее и поосторожнее, ведь в любой момент на дорогу может выбежать ребенок. Подъезжая к пешеходным переходам, заранее сбавляйте скорость. Будьте внимательны, проезжая районы расположения школ и детских учреждений», — обращаются сотрудники ГИБДД.