«Сплошные» проверки коснулись более 700 автолюбителей

В центре Тюмени 29 августа с 21 до 23 часов прошли «сплошные» проверки водителей на предмет выявления нарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения.
Начальник Госавтоинспекции Тюменской области Геннадий Лоточкин считает, что цель мероприятия достигнута: «В целом мы предупреждали водителей, доводили дорожную обстановку, убеждали их, что не нужно нарушать правила на дорогах, не нужно вести себя агрессивно, а нужно уважать друг друга. Я считаю, подействовало, в городе было спокойно».
Республика, вечер 29 августа: машин больше чем днем, трезвые водители, пассажиры на задних сиденьях не пристегнуты ремнями безопасности, молодежь на «икс-пятых» и тонированных «девятках», мотоциклисты объезжают центральную магистраль стороной. Дом у набережной, жители которого неоднократно жаловались на двухколесных, спал спокойно: байкеры в этот вечер «тусовались» на Цветном бульваре, у памятника мотоциклу, обсуждая план мести поливальным машинам. В разработку стратегии вмешался все тот же Лоточкин: пожал байкерам руки, выслушал, пообещал разобраться, попросил зарегистрировать мотоциклы и оставаться живыми в условиях городского мегаполиса.
За два часа 14 инспекторов полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Тюмени, по примерным подсчетам, остановили более 700 автомобилей, 5 водителей привлекли к ответственности за незаконную тонировку, одного за нарушение правил перевозки детей, всех остальных предупреждали.
Один из участников проверок, старший инспектор ДПС Валерий Медяник, оценил законопослушность тюменских водителей в этот вечер на твердую «четверку». Душа сурового инспектора не дрогнула, отпуская нарушителей без наказания: «В основной массе, все соблюдают правила дорожного движения. Я выявил два „ремня безопасности“. Посмотрим, что будет дальше, в процессе ночного дежурства. Нужно людей предупреждать. Они понимают… Если за мелочь предупредишь, в следующий раз пристегнется и свет включит, а насчет алкоголя, будем жестко наказывать всех нарушителей».
Как оказалось, такие нарушители были, но несколько позже. Ночью на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной от управления транспортом отстранен 32-летний тюменец, управлявший автомобилем ВАЗ-2114 в состоянии наркотического опьянения. Мужчину «выдал» странный цвет лица, постоянно меняющийся «на глазах» у инспекторов, а также возбужденное состояние водителя. А на улице Тимофея Чаркова остановлен 23-летний молодой человек. За месяц он уже второй раз задерживается нетрезвым за рулем. 3 августа алкотестер показал 0,24 мг/л, этой ночью 0,87 мг/л алкоголя.
Анжела Борисова, пресс-служба ГИБДД Тюменской области