«Сплошные» проверки коснулись более 700 автолюбителей

Один из участников проверок, старший инспектор ДПС Валерий Медяник, оценил законопослушность тюменских водителей в этот вечер на твердую «четверку». Душа сурового инспектора не дрогнула, отпуская нарушителей без наказания: «В основной массе, все соблюдают правила дорожного движения. Я выявил два „ремня безопасности“. Посмотрим, что будет дальше, в процессе ночного дежурства. Нужно людей предупреждать. Они понимают… Если за мелочь предупредишь, в следующий раз пристегнется и свет включит, а насчет алкоголя, будем жестко наказывать всех нарушителей».