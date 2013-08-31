С 1 сентября водителей, лишенных прав, отправят на пересдачу

Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», вступающим в силу с 1 сентября текущего года, среди прочего установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, которые были лишены права управления, будет осуществляться только после проверки знания ими правил дорожного движения.
Как сообщил начальник отделения регистрационно-экзаменационной работы Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Ярцев, подразделения ГИБДД региона к внедрению нововведения готовы.
В Тюмени в межрайонном отделе ГТО и РЭР ГИБДД (ул. 50 лет Октября, 63) «пересдавать» экзамены водители, которые были лишены водительских прав, будут по субботам. Сделать это можно только после полного истечения срока лишения. Госпошлина за проверку знаний ПДД не взимается. В случае успешной сдачи экзамена, в информационной базе ГИБДД экзаменатор сделает соответствующую отметку, после чего удостоверение водителю вернут по месту его хранения. При этом водителям, которые были лишены права управления за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, придется предоставить в ГИБДД еще и медицинскую справку, подтверждающую отсутствие противопоказаний к управлению транспортом.
Подробно ознакомиться с основными изменениями, вводимыми в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях с 1 сентября 2013 года, можно на Интернет-сайте Госавтоинспекции МВД России www.gibdd.ru.