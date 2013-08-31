С 1 сентября водителей, лишенных прав, отправят на пересдачу

В Тюмени в межрайонном отделе ГТО и РЭР ГИБДД (ул. 50 лет Октября, 63) «пересдавать» экзамены водители, которые были лишены водительских прав, будут по субботам. Сделать это можно только после полного истечения срока лишения. Госпошлина за проверку знаний ПДД не взимается. В случае успешной сдачи экзамена, в информационной базе ГИБДД экзаменатор сделает соответствующую отметку, после чего удостоверение водителю вернут по месту его хранения. При этом водителям, которые были лишены права управления за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, придется предоставить в ГИБДД еще и медицинскую справку, подтверждающую отсутствие противопоказаний к управлению транспортом.