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«Мисс МЧС России»: поддержи тюменскую красавицу

31 августа 2013, 11:55
На Всероссийский конкурс профессионального мастерства и творчества на звание «Мисс МЧС России — 2013», который пройдет с 12 по 18 сентября, отправится и представительница Тюменской области.

Победительница конкурса «Мисс Уральский региональный центр МЧС России», младший сержант внутренней службы Юлия Саитова из Тобольска, радиотелефонист центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» будет представлять наш регион. В настоящий момент идет активная подготовка девушке к поездке, сообщают в пресс-службе МЧС.

Газетой «Комсомольская правда» объявлен конкурс зрительских симпатий, в котором победителя определят наибольшим количеством голосов. Для того чтобы поддержать Юлию необходимо всего лишь пройти по указанной ссылке и отдать за нее свой голос. Голосование продлится до 15 сентября.

#Новости#Россия#Тюменская область#Конкурсы красоты#Olga#Культура
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