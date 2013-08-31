«Мисс МЧС России»: поддержи тюменскую красавицу

Газетой «Комсомольская правда» объявлен конкурс зрительских симпатий, в котором победителя определят наибольшим количеством голосов. Для того чтобы поддержать Юлию необходимо всего лишь пройти по указанной ссылке и отдать за нее свой голос. Голосование продлится до 15 сентября.