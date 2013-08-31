Форменная неразбериха

«Вернулась из отпуска и узнала новость — в 25 школе с 01.09 вводят единую форму! Для всех! Форма с ужасным красно-зеленым галстуком, как у клоунов или геев. А я уже купила ребенку все в отпуске к школе. Одежду носим строго классическую-черные брюки, жилетка, светлая рубашка и галстук в тон. В уставе школы в прошлом году ознакамливалась — ничего не было про форму. Я не хочу, чтобы мой ребенок ТАК выглядел», — написала на одном из тюменских форумов мать ученика 25-й школы. «Сын в 25 школе учится, у нас нет информации про форму. Вы откуда её взяли?», — удивляется на этом же форуме другая женщина. «Мы учимся в 25 школе и для нас совсем не удивление, что вводят школьную форму, решение о введении школьной формы было принято родителями (обсуждалось весь учебный год), а не учителями, и цвет выбирался родителями и детьми», — подключается к разговору третья.