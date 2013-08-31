Форменная неразбериха

Буква закона
«Школ, в которых ученики будут ходить в форме, в этом году заметно больше, чем в прошлом», — рассказывают в пресс-службе городского департамента образования. «Обязаловки» пока нет — принято только июльское постановление областного правительства «Об утверждении порядка установления единых требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях…». Оно вступит в силу первого сентября и, в соответствии с обновленным законом «Об образовании», предполагает, что в школу ребенок должен одеваться в соответствии с «общепринятыми в обществе нормами делового стиля и светским характером образования».
Самовольным решением ввести школьную форму руководство школы, конечно, не может. Для этого требуется организовать «разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по вопросам введения требований к одежде обучающихся», затем изучить «общественное мнение» и после этого вынести на обсуждение конкретные предложения. Таким образом, окончательное решение, предполагает закон, принимают родители школьников и ученики.
Но на деле переход к школьной форме не всегда проходит гладко и обсудить нововведение так, чтобы в нем реально поучаствовали все родители, не всегда получается.
Сложности организации
«Вернулась из отпуска и узнала новость — в 25 школе с 01.09 вводят единую форму! Для всех! Форма с ужасным красно-зеленым галстуком, как у клоунов или геев. А я уже купила ребенку все в отпуске к школе. Одежду носим строго классическую-черные брюки, жилетка, светлая рубашка и галстук в тон. В уставе школы в прошлом году ознакамливалась — ничего не было про форму. Я не хочу, чтобы мой ребенок ТАК выглядел», — написала на одном из тюменских форумов мать ученика 25-й школы. «Сын в 25 школе учится, у нас нет информации про форму. Вы откуда её взяли?», — удивляется на этом же форуме другая женщина. «Мы учимся в 25 школе и для нас совсем не удивление, что вводят школьную форму, решение о введении школьной формы было принято родителями (обсуждалось весь учебный год), а не учителями, и цвет выбирался родителями и детьми», — подключается к разговору третья.
В школах родителям предлагают пошить форму на одной из тюменских фабрик. В частности, свои услуги предоставляют фабрика «Школьный возраст» (тюменское представительство московской фабрики), тюменская фирма Dress code (располагающаяся сейчас в здании драматического театра), мини-фабрика «Императрица». Небольшие фабрики, набравшие много заказов, вынуждены ограничивать время их приема. Так, в Dress code подчеркивают: прием закончился еще в середине июля. Впрочем, у тех, кто сделал все вовремя и снял с ребенка мерки еще в начале лета, тоже возникают проблемы, ведь ребенок за три месяца может заметно вырасти. Эту проблему тоже пытаются решить. Так, ателье «Школьный возраст» предлагает до 15 сентября обменять одежду, ели она была заказана в начале лета, но уже не подходит ребенку.
Тем не менее, не всегда фабрики могут справиться с необычно большой нагрузкой, да еще так, чтобы удовлетворить всех заказчиков. «Мы заказали форму еще в июне, но формы до сих пор нет: пошили много одежды большого размера, а первоклассникам не хватает. К тому же примерять одежду приходится прямо на улице, даже в такую погоду, как сейчас: в помещении раздевалок нет!», — рассказала на этой неделе одна из тюменских матерей об опыте работы с фирмой «Императрица».
По словам руководителя фирмы Григория Дузева, виноваты и большие объемы работы, и сами заказчики: «Заказов в этом году много, мы начали их принимать еще в мае, и одели бы вовремя те школы, которые заранее подали заявки. Но к нам все лето приходили люди, которые говорили: нас к вам послал директор! Что делать, принимаем заказы и у них. Тем, кто заказал форму заранее, мы говорили: приходите в июле. Но они приходят в августе, и да, части размеров сейчас уже нет. А мы не снимаем мерки, шьем просто линейку размеров».
То, что детям приходится примерять форму на улице, Дузев не подтверждает, хотя отмечает, что помещение не отапливается, и в холодную погоду примерка, действительно, превращается в не самое приятное занятие. «Неудобства создают и сами люди: с ребенком на примерку приходит мама, папа, бабушка… Создается очередь, теснота». По словам Дузева, дошивать форму будут и в сентябре, и в октябре, а вообще фабрика, как обычно, работает круглый год: принимает и выполняет дополнительные заказы от школ.
Не в форме
Многие родители вообще отказываются связываться с ателье и одевать ребенка в «униформу». «В нашей школе собрание по поводу формы провели в конце прошлого года. Нам прокрутили ролики с вызывающим видом старшеклассников в прозрачной и спортивной одежде. После чего на собрании многие родители подписали согласие на то, что школьной форме в школе быть. А позже раздали брошюрки, в которых предлагалась та самая форма на заказ, — рассказала мать четвероклассницы из 44-й школы, Евгения. — Договор предполагалось заключать между родителями и пошивочной фирмой вне участия школы. Я посмотрела картинки: на них стандартные сарафаны, которые можно купить в любом магазине, обычного прямого или расклешенного покроя юбки — ничего выдающегося. А вот блузки меня вообще поразили: какие-то прозрачные вставочки, вырезы, стразы — это все далеко от моего понимания школьной формы. В итоге мы так ничего и не заказали. Пойдем в школу в строгом классическом стиле, как и ходили раньше».
Тех. кто волнуется, пустят ли ребенка в школу без формы, в городском департаменте образования успокаивают: никто не имеет права выгнать ученика, если он пришел в одежде делового стиля.
P. S.
Остается надеяться на то, что в следующем году, когда, вероятно, школьная форма станет обязательной для всех, участники процесса уже будут научены непростым опытом и переход пройдет без особенных проблем. Пока же можно напомнить родителям, которым в школе предлагают заказывать форму у определенного производителя: они вольны выбирать, кто будет шить их ребенку одежду. В постановлении областного правительства подчеркивают: «В решении о введении требований к одежде обучающихся не допускается включение положений об обязательности определенной торговой марки одежды, обязательности приобретения (заказа) одежды у определенного производителя (изготовителя) либо обязательности товарных характеристик одежды (модель, артикул, материал), при соблюдении которых ее приобретение (заказ) возможен только у определенного производителя (изготовителя)».
Фото — kirovchanka.ru