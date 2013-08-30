Жительница Салехарда получила 100 тысяч рублей в подарок от Сбербанка

Стать обладателем денежного подарка мог каждый клиент Сбербанка, подавший заявку и получивший кредит в последнюю неделю лета. По словам Динары, вручение сертификата стало настоящей неожиданностью: «Со мной такое случается впервые. У меня даже слов нет — одни эмоции. Все произошло очень неожиданно. Мы с ребенком были в Тюмени проездом из Салехарда, и так получилось, что нам понадобилось взять кредит на дополнительные расходы, в связи с чем, я обратилась в Сбербанк. Я и раньше пользовалась услугами этого банка, персонал здесь очень хороший. Оформила кредит и получила такой подарок. Деньги, скорее всего, потрачу на своих ребятишек».