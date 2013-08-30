Жительница Салехарда получила 100 тысяч рублей в подарок от Сбербанка

В честь этого события банк наградил клиента, оформившего кредит, который дал старт новой сотне в кредитном портфеле. Им стала Динара Каримова. В подарок жительнице Салехарда председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России Александр Анащенко вручил сертификат на сумму 100 тысяч рублей.
Стать обладателем денежного подарка мог каждый клиент Сбербанка, подавший заявку и получивший кредит в последнюю неделю лета. По словам Динары, вручение сертификата стало настоящей неожиданностью: «Со мной такое случается впервые. У меня даже слов нет — одни эмоции. Все произошло очень неожиданно. Мы с ребенком были в Тюмени проездом из Салехарда, и так получилось, что нам понадобилось взять кредит на дополнительные расходы, в связи с чем, я обратилась в Сбербанк. Я и раньше пользовалась услугами этого банка, персонал здесь очень хороший. Оформила кредит и получила такой подарок. Деньги, скорее всего, потрачу на своих ребятишек».
За последние пять лет Западно-Сибирским банком Сбербанка России выдано более 85 тысяч жилищных кредитов, 30 тысяч автокредитов и полмиллиона потребительских кредитов. «Каждый второй жилищный кредит на территории Западной Сибири выдается Сбербанком. 200 миллиардов рублей в кредитном портфеле — внушительная сумма. Эти деньги потрачены в регионе. На них были приобретены автомобили, квартиры, оплачено образование детей. Множество желаний реализовано за счет этих средств», — отметил в ходе торжественной встречи председатель банка Александр Анащенко.
Благодаря доступным условиям и клиентоориентированности кредитные предложения Сбербанка пользуются большим спросом у населения. «Более полумиллиона людей нашего региона постоянно пользуются кредитными услугами, каждый день свыше тысячи человек становятся участниками кредитных программ, — подчеркнула в ходе награждения Нонна Звягинцева, заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России. — Заемщики нашего региона являются одними из самых обязательных и своевременно осуществляют выплаты по кредиту. Но самое главное, что выданные деньги помогают решать важные финансовые вопросы и приносят счастье в дом наших клиентов».
Марина Рыбьякова