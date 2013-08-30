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У «Рентала» отключат светофор

30 августа 2013, 16:35
В субботу, 30 августа, в Тюмени ожидается отключение нескольких светофоров в связи с плановыми работами ЗАО «ТюменьТел».
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», временно не будут функционировать светофорные объекты на пересечении улиц Профсоюзной и Володарского в период с 10:00 до 14:00, на пересечении улиц Мориса Тореза и Герцена в период с 15:00 до 20:00.

В связи с плановыми работами МКУ «Тюменьгортранс» также будет отключено электроснабжение светофоров на пересечении улиц Водопроводной и Хохрякова в период с 9:30 до 18:00.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Водителей и пешеходов просим быть предельно внимательными на этих участках дорог», — говорят в ведомстве.

#Новости#Тюмень#Светофоры#Транспорт#Olga#Общество
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