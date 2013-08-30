У «Рентала» отключат светофор

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», временно не будут функционировать светофорные объекты на пересечении улиц Профсоюзной и Володарского в период с 10:00 до 14:00, на пересечении улиц Мориса Тореза и Герцена в период с 15:00 до 20:00.
В связи с плановыми работами МКУ «Тюменьгортранс» также будет отключено электроснабжение светофоров на пересечении улиц Водопроводной и Хохрякова в период с 9:30 до 18:00.
«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Водителей и пешеходов просим быть предельно внимательными на этих участках дорог», — говорят в ведомстве.