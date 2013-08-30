Пожарные, спасшие 16 человек, получили награды

Напомним, 26 марта 2013 года, начальник караула Кокшаров Владимир Николаевич и командир отделения Жуков Петр Александрович участвовали в тушении пожара в производственном цехе пекарни ЗАО «Фатум» поселка Боровский. Тогда, с риском для собственной жизни, они спасли из помещений горящего цеха 16 человек, сообщает пресс-служба МЧС.
За отвагу и самоотверженность при тушении пожара, спасении людей и имущества от огня Кокшарову вручена медаль МЧС России «За отвагу на пожаре». За активные, результативные и самоотверженные действия по спасению людей и ликвидации последствий стихийных бедствий Жукову вручен нагрудный знак МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС».
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