Пожарные, спасшие 16 человек, получили награды

Напомним, 26 марта 2013 года, начальник караула Кокшаров Владимир Николаевич и командир отделения Жуков Петр Александрович участвовали в тушении пожара в производственном цехе пекарни ЗАО «Фатум» поселка Боровский. Тогда, с риском для собственной жизни, они спасли из помещений горящего цеха 16 человек, сообщает пресс-служба МЧС.