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Пожарные, спасшие 16 человек, получили награды

30 августа 2013, 09:25
В Доме культуры «Богандинский» 29 августа в торжественной обстановке заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области (по ГПС), полковник внутренней службы Виктор Владимирович Теряев вручил работникам 135 пожарной части ведомственные награды МЧС России.
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Тюмень

Напомним, 26 марта 2013 года, начальник караула Кокшаров Владимир Николаевич и командир отделения Жуков Петр Александрович участвовали в тушении пожара в производственном цехе пекарни ЗАО «Фатум» поселка Боровский. Тогда, с риском для собственной жизни, они спасли из помещений горящего цеха 16 человек, сообщает пресс-служба МЧС.

За отвагу и самоотверженность при тушении пожара, спасении людей и имущества от огня Кокшарову вручена медаль МЧС России «За отвагу на пожаре». За активные, результативные и самоотверженные действия по спасению людей и ликвидации последствий стихийных бедствий Жукову вручен нагрудный знак МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС».

Видео Сергея Шарапова

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