nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Газовиков Hyundai врезался в стоящий КамАЗ

30 августа 2013, 11:26
Сегодня на улице Газовиков в Тюмени, в районе дома № 53, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Сюжет
Тюмень

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, КамАЗ стоял у бордюра припаркованный, когда в него на полном ходу врезался Hyundai Accent. По предварительным данным, от водителя исходил запах алкоголя. Был ли он действительно пьян, покажет экспертиза.

«Сегодня утром видел его, он выпивал в машине на Проезде Заречном. Видимо, недалеко уехал. Был сильно пьяный, пытался завести заведенную машину», — написал «ВКонтакте» один из тюменцев.

В аварии пострадали три человека из Hyundai: двое мужчин, один из которых и был за рулем легковушки, и женщина. Всех их госпитализировали. Информации о травмах пока нет.

Фото twitter.com/mishuten и vk.com/snow_dust

#Новости#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25