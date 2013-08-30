На Газовиков Hyundai врезался в стоящий КамАЗ

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, КамАЗ стоял у бордюра припаркованный, когда в него на полном ходу врезался Hyundai Accent. По предварительным данным, от водителя исходил запах алкоголя. Был ли он действительно пьян, покажет экспертиза.
«Сегодня утром видел его, он выпивал в машине на Проезде Заречном. Видимо, недалеко уехал. Был сильно пьяный, пытался завести заведенную машину», — написал «ВКонтакте» один из тюменцев.
В аварии пострадали три человека из Hyundai: двое мужчин, один из которых и был за рулем легковушки, и женщина. Всех их госпитализировали. Информации о травмах пока нет.
Фото twitter.com/mishuten и vk.com/snow_dust