Куда сходить в Тюмени в выходные: 30 августа — 1 сентября

Фестиваль
Одно из самых крупных мероприятий этого уикенда — рок-фестиваль «Катись, квадрат», который пройдет в Тюмени четвертый раз 30 и 31 августа. В качестве хэдлайнеров к нам пожалуют группы «Алиса», «Калинов мост», The korea, «Черный обелиск», «Анимация». С расписанием выступлений можно познакомиться здесь.
Фестиваль будет проходить на автодроме «Престиж» (9 км объездной дороги на Омск). Для гостей мероприятия запустят спецрейс, автобусы будут отправляться от остановки «Завод медоборудования» каждые 20 минут 30 августа с 15:00 до 24:00 и 31 августа с 11:00 до 24:00.
Стоимость билетов на первый день «Катись, квадрат» — 300 рублей, на второй день — 500 рублей.
Музыка
Вечер хорошей музыки в преддверии осени организует рок-клуб «Белый кот» (Ленина, 4) в 18 часов 31 августа. Играют группы «Инерция», «До связи», Knights of the rowboats, Daybreak, Soundjam.
В Rocketa club (Мурманская, 35) 31 августа состоится Vo’Devil strokes party. Организаторы обещают разрушительную атмосферу, музыку от метала до электроники, друзей, конкурсы и много другого. Стоимость билета — 150/200 рублей, начало в 20 часов.
Музеи
В рамках «Бархатного сезона» каждые выходные в одном из музеев города проходят тематические праздники. В эту субботу главным героем станет музей «Дом Машарова». В старинном особняке с 17 до 23 тюменцев ждут театрализованные экскурсии, приключение для детей «В поисках Нафани», спектакли. А уютный летний сад встретит любителей музыки 70-80-х на дискотеке от клуба «Виниломания».
Только один день — 31 августа — в музее «Дом Машарова» специально для гостей-модниц будут выставлены удивительные предметы дамского гардероба XIX — начала XX века: платья, накидки, шляпки, туфельки. Все предметы любезно предоставлены Тобольским историко-архитектурным музеем-заповедником.
Спорт
1 сентября на скалодроме спортивного комплекса «Колос» пройдет бесплатное занятие для детей от 6 до 15 лет. Школьников познакомят с зацепами, скалодромом, техникой движения по вертикали и обучат правильной разминке, а родителей научат страховке с помощью альпинистского снаряжения. Начало в 14 часов. Справки по телефону 8-922-262-1340.
Экскурсия
Тем, кто не испытывает отвращения к нецензурной лексике, придется по вкусу экскурсия по нашему городу от Николая Дробунина «Тюмень матерая», которая пройдет вечером 30 августа. Здесь вы прочувствуете историю города и узнаете особенности языка коренных тюменцев, представителей разных профессий: ямщиков, плотников, чиновников, служилых казаков, купечества. Посетить ее могут только совершеннолетние. Стоимость — 350 рублей.
В воскресенье в 17 часов «Турконтора Николая Дробунина» проведет другую не менее интересную экскурсию — на велосипедах.
Билеты можно приобрести по адресу: Перекопская, 5, офис 203, телефон 93-50-30.
Разное
Грандиозный салют из хлопушек запустят на набережной Туры в субботу в 15 часов.
Вечеринка быстрых свиданий состоится в time cafe «5 угол» (Республики, 160/1) 31 августа, начало в 18 часов. Чтобы поучаствовать, необходимо отсутствие второй половинки, желание встретить её и 250 руб. (за время, проведенное в кафе). В стоимость входят чай, кофе и сладости. Регистрация по SMS на номер +7 (919) 942 7385 с текстом: ваше имя, пол, возраст, свидание.
Благотворительная акция по сбору средств гигиены для детей пройдет с 15:00 до 19:00 31 августа в торговом центре «Зеленый берег». Волонтеры будут принимать от вас памперсы больших (3, 4, 5) размеров, одноразовые впитывающие пеленки, а также мыло, кремы, масла, ватные палочки и другие средства гигиены. Вещи собирают для Тюменского дома ребёнка, кризисного центра «Мария», группы по поддержке мам-одиночек и общества инвалидов «Особый ребенок».
В эту субботу с 14 до 18 Тюменский Арбат (сквер Немцова) приглашает на гала-концерт — свое финальное мероприятие. Здесь выступят лучшие исполнители с самыми яркими номерами: начинающая рок-звезда Артем Гультяев, преподаватели и ученики музыкальной школы «Виртуозы» и Школы рока, восточные красавицы из коллектива «GingerTribe», рэп и хип-хоп исполнители. Вы услышите этнические напевы, полюбуетесь картинами тюменских художников, эксклюзивными вещицами ручной работы — и это еще не все.
Всероссийский субботник пройдет в Тюмени 31 августа. Как обещают организаторы, в минуты отдыха участников экологической акции будут ждать конкурсы, а для детей откроются «экодворики». Уборка пройдет в районе ТЭЦ-2. Место сбора участников — пересечение улиц Пермякова и Широтной, в 12:00. Участников субботника будет встречать панда.
Отметить День независимости Украины, который был 24 августа, с размахом в пятницу предлагает ресторан «Вечера на хуторе» (ул. Логунова, 3/1, РК «Жираff»). Вас ждет атмосфера настоящего украинского хутора, угощения от ресторана, домашняя наливка, шоу-программа.
Премьера сюжетной ролевой игры «Поцелуй вампира» состоится 1 сентября в чайном клубе «Чайная гавань». Дополнительная информация и запись на игру — http://tyumen.questoria.ru/заявка?2417
1 сентября в Тюмени стартует неделя фильмов Такеши Китано. Неделя откроется фильмом «Ахилесс и черепаха» в воскресенье в 20 часов. Ежедневно до 8 сентября в это время в клубе «Чайная гавань» (Грибоедова, 13) будут показывать фильмы знаменитого режиссера. «Мы разберем и обсудим все фильмы. Все показы будут продолжаться дегустацией чая пу эр», — сообщают организаторы. Хорошим тоном будет при участии в просмотре опустить в чашу благодарности 250 рублей. Нужна регистрация посредством SMS с текстом: Такеши (Фамилия Имя) на номер +7 922 009 60 19.