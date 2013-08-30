Куда сходить в Тюмени в выходные: 30 августа — 1 сентября

1 сентября в Тюмени стартует неделя фильмов Такеши Китано. Неделя откроется фильмом «Ахилесс и черепаха» в воскресенье в 20 часов. Ежедневно до 8 сентября в это время в клубе «Чайная гавань» (Грибоедова, 13) будут показывать фильмы знаменитого режиссера. «Мы разберем и обсудим все фильмы. Все показы будут продолжаться дегустацией чая пу эр», — сообщают организаторы. Хорошим тоном будет при участии в просмотре опустить в чашу благодарности 250 рублей. Нужна регистрация посредством SMS с текстом: Такеши (Фамилия Имя) на номер +7 922 009 60 19.