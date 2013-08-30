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Изъяли почти 10 тысяч бутылок алкоголя

30 августа 2013, 13:55
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной реализацией алкогольной продукции на территории области.
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УМВД

В течение полутора месяцев оперативники устанавливали и документировали всю цепочку преступной деятельности: от каналов поступления безакцизной продукции с территории Республики Казахстан до торговых точек в городах Тюменской области, где она реализовывалась в розницу.

В результате совместной операции сотрудников областного Управления ЭБ и ПК и полицейских Межмуниципальных отделов МВД России «Ишимский» и «Тобольский» 28 августа на автодорогах Казанское — Ишим и Тюмень — Ханты-Мансийск задержаны два автомобиля с очередной партией алкоголя, перевозимого без соответствующих сопроводительных документов.

Изъято более 9900 бутылок, общая стоимость которых составила более 900 тысяч рублей. В настоящее время изъятый алкоголь отправлен на экспертизу, по данным фактам проводится проверка, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

#Новости#Алкоголь#УМВД#Дарья#Происшествия
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