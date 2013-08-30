Изъяли почти 10 тысяч бутылок алкоголя

В течение полутора месяцев оперативники устанавливали и документировали всю цепочку преступной деятельности: от каналов поступления безакцизной продукции с территории Республики Казахстан до торговых точек в городах Тюменской области, где она реализовывалась в розницу.
В результате совместной операции сотрудников областного Управления ЭБ и ПК и полицейских Межмуниципальных отделов МВД России «Ишимский» и «Тобольский» 28 августа на автодорогах Казанское — Ишим и Тюмень — Ханты-Мансийск задержаны два автомобиля с очередной партией алкоголя, перевозимого без соответствующих сопроводительных документов.
Изъято более 9900 бутылок, общая стоимость которых составила более 900 тысяч рублей. В настоящее время изъятый алкоголь отправлен на экспертизу, по данным фактам проводится проверка, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.