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Ё-мобиль пойдет в серию не раньше 2015 года

29 августа 2013, 08:52
Серийное производство ё-мобиля начнется в 2015 году на заводе в Ленинградской области. Тогда же автомобиль может поступить и в продажу. Об этом сообщил Михаил Прохоров, президент группы ОНЭКСИМ, владеющей 51% предприятия «Ё-Авто».

По информации портала Autonews.ru, ё-мобиль будет доступен с полным приводом, а также с большим клиренсом — реверанс в сторону суровых российских условий. В основе конструкции модели лежит стальной пространственный каркас, который состоит из штампованных и роллформинговых деталей. Лицевые панели выполнены из термоформованного АБС-пластика и полипропилена.

Примечательно, что задние стекла не опускаются, вместо них — открывающиеся форточки. Кроме того, новинка получила светодиодные ходовые огни. Разработчикам не удалось уместить в багажное отделение и запаску, и газовый баллон. В результате было решено предлагать ё-мобиль в двух версиях: в однотопливном исполнении с запасным колесом и в двухтопливном, но без запаски. Обе версии отвечают экологическим требованиям Евро-5.

Напомним, запуск серийного производства ё-мобилей несколько раз откладывался. В феврале этого года сообщалось, что первый ё-мобиль будет выпущен лишь в марте 2015 года. Об этом рассказал глава городского комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин по итогам деловой встречи с руководителями автомобильных концернов в рамках конференции «Автоинвест».

#Новости#Ё-мобиль#Россия#Транспорт#Olga#Общество
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