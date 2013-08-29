Ё-мобиль пойдет в серию не раньше 2015 года

По информации портала Autonews.ru, ё-мобиль будет доступен с полным приводом, а также с большим клиренсом — реверанс в сторону суровых российских условий. В основе конструкции модели лежит стальной пространственный каркас, который состоит из штампованных и роллформинговых деталей. Лицевые панели выполнены из термоформованного АБС-пластика и полипропилена.
Примечательно, что задние стекла не опускаются, вместо них — открывающиеся форточки. Кроме того, новинка получила светодиодные ходовые огни. Разработчикам не удалось уместить в багажное отделение и запаску, и газовый баллон. В результате было решено предлагать ё-мобиль в двух версиях: в однотопливном исполнении с запасным колесом и в двухтопливном, но без запаски. Обе версии отвечают экологическим требованиям Евро-5.
Напомним, запуск серийного производства ё-мобилей несколько раз откладывался. В феврале этого года сообщалось, что первый ё-мобиль будет выпущен лишь в марте 2015 года. Об этом рассказал глава городского комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин по итогам деловой встречи с руководителями автомобильных концернов в рамках конференции «Автоинвест».