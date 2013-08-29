Ё-мобиль пойдет в серию не раньше 2015 года

Примечательно, что задние стекла не опускаются, вместо них — открывающиеся форточки. Кроме того, новинка получила светодиодные ходовые огни. Разработчикам не удалось уместить в багажное отделение и запаску, и газовый баллон. В результате было решено предлагать ё-мобиль в двух версиях: в однотопливном исполнении с запасным колесом и в двухтопливном, но без запаски. Обе версии отвечают экологическим требованиям Евро-5.