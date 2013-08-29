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В Тюмени продолжают красть машины

29 августа 2013, 15:20
За 7 месяцев 2013 года на территории Тюмени зарегистрировано 197 краж и неправомерных завладений транспортом.
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Тюмень

Около 80% из них совершается с улиц и дворовых территорий, 15% — из отдельно стоящих гаражей и гаражных кооперативов. Самым безопасным для хранения транспорта остаются платные автостоянки и хорошо охраняемые гаражные кооперативы. В поле зрения автоугонщиков, попадают марки не только отечественного производства, но и модели иностранных производителей. Чаще всего автомобили похищают по ночам.

«Самым распространенным способом остается свободный доступ, что говорит о недостаточности мер, предпринимаемых владельцами к сохранности своей собственности. Несмотря на то, что автовладельцы знают, что автомобили нельзя оставлять без присмотра, случаются даже ситуации, когда угонщики уезжают на машинах, оставленных владельцами с включенным двигателем», — сообщает пресс-служба городской ГИБДД.

Излюбленной добычей жуликов становятся автомагнитолы, акустика, авторегистраторы, навигаторы, а также оставленные в машине сумки, документы и другие автопринадлежности. Госавтоинспекция города Тюмени призывает автовладельцев не оставлять ценные вещи в салоне автомобиля. Если вы оставляете машину на ночную стоянку без присмотра, не поленитесь забрать навигатор, снять панель с магнитолы — не искушайте любителей легкой наживы.

Если вы все-таки стали «объектом преступления», либо явились очевидцем происшествия, немедленно просим сообщить в полицию по телефону 02 или в дежурную часть полка ДПС ГИБДД по городу Тюмени: 794–610.

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