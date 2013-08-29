В Тюмени продолжают красть машины

Около 80% из них совершается с улиц и дворовых территорий, 15% — из отдельно стоящих гаражей и гаражных кооперативов. Самым безопасным для хранения транспорта остаются платные автостоянки и хорошо охраняемые гаражные кооперативы. В поле зрения автоугонщиков, попадают марки не только отечественного производства, но и модели иностранных производителей. Чаще всего автомобили похищают по ночам.