Тюменские спортсмены сожгли поле конопли

«Мы положительно относимся к данной инициативе молодежи. Так же будем благодарны и дальнейшему сотрудничеству в ходе оперативно-профилактической операции „Мак“, которая проводится с мая по конец октября. Данная операция включает в себя выявление таких средств наркотического происхождения как контрабанда, и выявление очагов дикорастущей конопли. Благодаря такой инициативе ребят выявлять подобные очаги станет гораздо легче и быстрее», — прокомментировал Дмитрий Шагабутдинов, исполняющий обязанности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков управления ФСКН по Тюменской области.