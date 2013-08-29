Тюменские спортсмены сожгли поле конопли

Представители Фонда поддержки спорта и общественного правопорядка в рамках проекта «Общественный контроль» уничтожили около 70 квадратных метра дикорастущей конопли.
«Узнать о местах прорастания дикорастущей конопли удалось от местных жителей. Да и сами участники акции являются жителями этого района», — сообщают в пресс-службе Фонда. Первоначально ребятами был проведен обход по указанным местам, где было замечено, что конопля не остается без внимания. От некоторых кустов остались только голые стволы.
«Конопля становится доступным соблазном для подростков, не знающих уголовной отвесности и пагубного влияния на здоровье. Особенно сейчас, с наступлением осени, проблема становится все острее. Обращая внимание на то, что данные территории находятся среди жилых домов, мы решили кардинально прекратить к ним доступ. Так сказать, ликвидировать эту проблему «на корню», — поделился руководитель Фонда поддержки спорта и общественного правопорядка Андрей Потапов.
В настоящее время в Тюмени выявлено около 7 очагов дикорастущей конопли, это свыше 50–70 гектар. Считается, что это самый дешевый наркотик, и к тому же его можно легко достать. В некоторых районах достаточно просто выйти из дома.
В рамках проекта «Общественный контроль» акция именно по вырубке дикорастущей конопли проходит в первый, но не в последний раз.
«Мы положительно относимся к данной инициативе молодежи. Так же будем благодарны и дальнейшему сотрудничеству в ходе оперативно-профилактической операции „Мак“, которая проводится с мая по конец октября. Данная операция включает в себя выявление таких средств наркотического происхождения как контрабанда, и выявление очагов дикорастущей конопли. Благодаря такой инициативе ребят выявлять подобные очаги станет гораздо легче и быстрее», — прокомментировал Дмитрий Шагабутдинов, исполняющий обязанности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков управления ФСКН по Тюменской области.