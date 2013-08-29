Тюменки любят командировки

Так, 60% опрошенных*, в чьи обязанности не входят деловые поездки, хотели бы работать там, где это является обязательным условием.
31% женщин указали, что их текущая работа уже предполагает командировки, и более чем половине из них (80%) это нравится! Рабочие поездки привлекают прежде всего возможностью принять участие в решении важного для компании дела (69%), к тому же они позволяют наполнить жизнь новыми впечатлениями (61%) и развеять рутину серых будней (58%).
«Итересно, что женщин не смущают даже материальные трудности, связанные с командировками, — отмечает представитель HeadHunter Урал Анастасия Найдёнова. — Так, 42% представительниц прекрасной половины человечества признались, что суточных, которые их компания выделяет в рамках командировки, не хватает, чтобы покрыть ежедневные траты. Ради положительных впечатлений женщины готовы терпеть и прочие неудобства — утомительные перелеты и переезды, дискомфорт, связанный с жизнью вне дома, а также ревность супруга».
Отметим, что большинство командировок российских женщин длятся не более 2–4 дней и проходят в основном по территории Российской Федерации (84%).
* Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 20–28 августа 2013 г. среди 1985 работниц уральских компаний, среди которых 410 — жительницы Тюмени.