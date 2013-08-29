Тюменки любят командировки

31% женщин указали, что их текущая работа уже предполагает командировки, и более чем половине из них (80%) это нравится! Рабочие поездки привлекают прежде всего возможностью принять участие в решении важного для компании дела (69%), к тому же они позволяют наполнить жизнь новыми впечатлениями (61%) и развеять рутину серых будней (58%).