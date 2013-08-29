Цена на кассе не совпадает с ценником?

«Покупала однажды продукты в магазине возле дома. Уже после того, как расплатилась, поняла, что сумма в чеке слишком большая. Проверила — а пару коробок сока мне пробили по цене заметно выше, чем была указана на ценнике. Вернулась на кассу, там вызвали администратора, и без всяких проблем вернули мне разницу, несмотря даже на то, что расплачивалась я не наличными», — рассказал тюменка Алена. Другая горожанка, Мария, в подобной ситуации оказалась менее решительной: «В супермаркете пробили яблоки на пару рублей дороже, чем было указано на ценнике (точнее, написана мелом от руки на табличке). Сказали: слишком быстро привозят продукты, не успеваем переписывать ценники. Не стала спорить из-за такой крошечной суммы, но ощущение осталось неприятное».