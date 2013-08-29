Цена на кассе не совпадает с ценником?

«Покупала однажды продукты в магазине возле дома. Уже после того, как расплатилась, поняла, что сумма в чеке слишком большая. Проверила — а пару коробок сока мне пробили по цене заметно выше, чем была указана на ценнике. Вернулась на кассу, там вызвали администратора, и без всяких проблем вернули мне разницу, несмотря даже на то, что расплачивалась я не наличными», — рассказал тюменка Алена. Другая горожанка, Мария, в подобной ситуации оказалась менее решительной: «В супермаркете пробили яблоки на пару рублей дороже, чем было указано на ценнике (точнее, написана мелом от руки на табличке). Сказали: слишком быстро привозят продукты, не успеваем переписывать ценники. Не стала спорить из-за такой крошечной суммы, но ощущение осталось неприятное».
Между тем, закон в подобных ситуациях — полностью на стороне потребителя, рассказывают в Роспотребнадзоре. Дело в том, что в пункте 1 статьи 10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» говорится следующее: продавец обязан своевременно предоставлять необходимую и достоверную информацию о товарах, чтобы у клиента была возможность сделать правильный выбор. Следующий пункт той же статьи уточняет, что среди таких сведений должны быть цена в рублях и условия приобретения товара. Таким образом, продавец обязан продать товар по цене, указанной на ценнике. Даже если покупка совершена и пробит чек, покупателю должны вернуть разницу.
Что же делать, если доводы потребителя не смогли убедить продавца? Для начала стоит объяснить проблему администратору магазина. Часто магазины удовлетворяют требования покупателя, и конфликт бывает исчерпан. Если мирный исход ситуации невозможен, и представители магазина отказываются продать товар по стоимости, указанной в ценнике, потребитель имеет право изложить свои претензии в книге отзывов и предложений и обратиться с жалобой в общественную приемную Управления Роспотребнадзора по Тюменской области по адресу г. Тюмень, ул. Рижская д.45 а. Также нужно обязательно сохранить чек и сфотографировать ценник.
Руководителям торговых предприятий следует принимать меры по недопустимости возникновения подобных ситуаций, а также обратить внимание на то, что при выявлении указанных нарушений предусмотрена административная ответственность (ч. 1 ст. 14.8, ст.ст. 14.7, 14.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях).
Фото — mimohod / livejournal.com