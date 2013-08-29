Развязку на Салаирском тракте частично откроют

«Это стало возможным благодаря принятым мерам по предотвращению падения разрушенных элементов балок путем устройства подвесных экранов», — отмечают в пресс-службе ГИБДД.
Напомним, несущая конструкция путепровода была накануне повреждена тягачом, перевозившим тяжелый экскаватор. Движение по самому поврежденному путепроводу, к сожалению, пока открыть невозможно.
Сейчас на подъездах к развязке устанавливаются соответствующие дорожные знаки. Будьте внимательны.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области