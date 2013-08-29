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Развязку на Салаирском тракте частично откроют

29 августа 2013, 17:30
Сегодня ночью будет открыто движение под путепроводом транспортной развязки объездной автодороги города Тюмени и Салаирского тракта.
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Тюмень

«Это стало возможным благодаря принятым мерам по предотвращению падения разрушенных элементов балок путем устройства подвесных экранов», — отмечают в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, несущая конструкция путепровода была накануне повреждена тягачом, перевозившим тяжелый экскаватор. Движение по самому поврежденному путепроводу, к сожалению, пока открыть невозможно.

Сейчас на подъездах к развязке устанавливаются соответствующие дорожные знаки. Будьте внимательны.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

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