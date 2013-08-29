От бабушки мальчика забрали в больницу в тяжелом состоянии

По версии следствия, 26 августа кроха находился в гостях у своей бабушки, проживающей с сожителем в доме на улице Станционной. Когда на следующий день родители пришли забирать своего ребенка, они обнаружили его в тяжелом состоянии с многочисленными ссадинами и ушибами головы. Незамедлительно мальчик был госпитализирован в ОКБ № 2. В настоящее время он находится в отделении нейрохирургии, где ему поставили диагноз: ушиб головного мозга, закрытый перелом костей черепа.