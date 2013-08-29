От бабушки мальчика забрали в больницу в тяжелом состоянии

От бабушки родители забрали своего ребенка с ушибом головного мозга и закрытым переломом костей черепа. По версии следствия, его избил пьяный сожитель бабушки. Он несколько раз с силой ударил ребенка головой об стену.
По версии следствия, 26 августа кроха находился в гостях у своей бабушки, проживающей с сожителем в доме на улице Станционной. Когда на следующий день родители пришли забирать своего ребенка, они обнаружили его в тяжелом состоянии с многочисленными ссадинами и ушибами головы. Незамедлительно мальчик был госпитализирован в ОКБ № 2. В настоящее время он находится в отделении нейрохирургии, где ему поставили диагноз: ушиб головного мозга, закрытый перелом костей черепа.
Следствие установило, что к преступлению причастен 64-летний сожитель бабушки. Подозреваемый в пьяном состоянии схватил мальчика и несколько раз с силой ударил ребенка головой о стену.
Следственный отдел по Ленинскому округу г. Тюмень СУ СК РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).
В ближайшее время следствие намерено предъявить подозреваемому обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба областного следственного управления СК РФ.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.