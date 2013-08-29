Масс-старт: Логинов отобрал медаль у Малышко

После первого круга определились четыре лидера, которые никому не хотели отдавать медали. Евгений Гараничев, Александр Логинов, Андрей Маковеев и Олег Колодийчук ушли в отрыв, но на втором огневом рубеже из положения лежа Андрей с Олегом допустили по ошибке, вследствие чего отправились на штрафной круг. Вместо них в борьбу за призовые места вступил Максим Цветков, догнав оставшуюся четверку. На вопрос, кто станет победителем, могла ответить только стрельба стоя, которая, в принципе, все и решила. Александр Логинов и Дмитрий Малышко были точны. Два явных фаворита имели огромное преимущество. Но к финишу быстрее всех прибежал биатлонист из Саратовской области. Решил, видимо, взять реванш у Дмитрия за спринт. Результат чемпиона 37 минут 51 секунда. Малышко бежал на 12 секунд дольше. Бронзовым призером стал Максим Цветков. Стадион ждал москвича чуть больше минуты после финиша двух первых спортсменов. Побороться за второе место ему помешали два промаха на «стойке».