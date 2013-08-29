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Масс-старт: Логинов отобрал медаль у Малышко

29 августа 2013, 09:18
В среду, 28 августа, в «Жемчужине Сибири» вновь соревновались биатлонисты на лыжероллерах. В этот раз мужчины вышли на общий старт.
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Тюмень

После первого круга определились четыре лидера, которые никому не хотели отдавать медали. Евгений Гараничев, Александр Логинов, Андрей Маковеев и Олег Колодийчук ушли в отрыв, но на втором огневом рубеже из положения лежа Андрей с Олегом допустили по ошибке, вследствие чего отправились на штрафной круг. Вместо них в борьбу за призовые места вступил Максим Цветков, догнав оставшуюся четверку. На вопрос, кто станет победителем, могла ответить только стрельба стоя, которая, в принципе, все и решила. Александр Логинов и Дмитрий Малышко были точны. Два явных фаворита имели огромное преимущество. Но к финишу быстрее всех прибежал биатлонист из Саратовской области. Решил, видимо, взять реванш у Дмитрия за спринт. Результат чемпиона 37 минут 51 секунда. Малышко бежал на 12 секунд дольше. Бронзовым призером стал Максим Цветков. Стадион ждал москвича чуть больше минуты после финиша двух первых спортсменов. Побороться за второе место ему помешали два промаха на «стойке».

Четвертым оказался Андрей Маковеев, пятым Евгений Гараничев. Шестым к финишу приехал Олег Колодийчук. Все они спортсмены Тюменской области. Возможно, им не хватило капельки везения, а, может быть, поддержки болельщиков.

Евгений Устюгов и Антон Шипулин участие в этом забеге не приняли.

Чемпионат на призы Губернатора завершился. Напоминаем, первыми в спринте были: Дмитрий Малышко, Александр Логинов и Алексей Волков. Призерами масс-старта стали Александр Логинов, Дмитрий Малышко и Максим Цветков.

Антон Сакерин

#Новости#Биатлон#Тюмень#Жемчужина Сибири#Olga#Спорт
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