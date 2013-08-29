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Любите гитарную музыку? Приходите на «Романтик фест»

29 августа 2013, 13:15
Второй фестиваль гитарной музыки «Романтик фест» пройдет в Тюмени 7 и 8 сентября. Во второй день состоится совместный концерт известного российского гитариста Александра Виницкого (Москва) и коллектива StraightStreetBand (Тюмень).
Сюжет
Тюмень

Главная идея фестиваля — создать площадку для выступления начинающих музыкантов. «Романтик фест» будет проходить в музее-усадьбе Колокольниковых (Республики, 18, 20) два дня. В первый день выступят начинающие и опытные тюменские музыканты, среди которых группы «Three of us» (лаунж), «Gilead» (фолк) и многие другие (босса-нова, джаз, рок).

Параллельно будут работать арт-площадка «Живопись»: любой желающий в режиме реального времени, под руководством опытного художника, сможет создать тематические картины на тему городского ландшафта 18–19 века.

Второй день завершится совместным концертом известного гитариста и композитора Александра Виницкого и «Straight Street Band». Он состоится по адресу: Республики, 2.

Зрители отправятся в настоящее путешествие по джазовым стилям от бразильской босса-новы и свингадо регтайма и блюза. В программу концерта вошли авторские произведения Александра Виницкого, Джанго Рейнхарда, Дюка Элингтона, Джорда Гершвина и многих других композиторов, сообщают организаторы.

Александра Виницкого можно назвать легендой классической гитары в джазе. Он великолепный композитор, произведения которого публикуются крупнейшими издательствами США, Бельгии и Польши. Это уже не первый концерт Александра в Тюмени, два предыдущих собрали полный зал и не оставили никого равнодушными.

Отдельно следует отметить коллектив «StraightStreetBand», участники которого являются постоянными гостями ведущих концертных площадок нашего города, и, несмотря на свой молодой возраст (коллективу еще нет и года), известны за пределами Тюмени. В состав бэнда входят Андрей Злоян (гитара), Антон Карабут (контрабас) и Юрий Пахомов (ударные).

Как говорит один из организаторов «Романтик феста» Алексей Голомолзин, концерты Александра Виницкого — это всегда живой контакт со зрителем, тонкое чувствование аудитории и создание удивительной атмосферы тепла, любви и радости. Каждая встреча — это заряд мегаэмоций и вдохновения, который заставляет двигаться и развивать гитарную музыку в нашем городе.

Стоимость билетов на первый день — 200 рублей, на второй — 350 рублей. Справки по тел.: 75-71-59, 8-961-211-39-12.

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