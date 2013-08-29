Любите гитарную музыку? Приходите на «Романтик фест»

Как говорит один из организаторов «Романтик феста» Алексей Голомолзин, концерты Александра Виницкого — это всегда живой контакт со зрителем, тонкое чувствование аудитории и создание удивительной атмосферы тепла, любви и радости. Каждая встреча — это заряд мегаэмоций и вдохновения, который заставляет двигаться и развивать гитарную музыку в нашем городе.