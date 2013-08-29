Лодка нашлась, а рыбак — нет

В последний раз он выходил на связь в ночь на 26 августа. Мужчина позвонил своей родственнице и сообщил, что собирается возвращаться домой. Однако до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.