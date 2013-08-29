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Лодка нашлась, а рыбак — нет

29 августа 2013, 09:29
Житель деревни Конченбург Нижнетавдинского района 25 августа ушел на рыбалку и через день перестал выходить на связь. Через 2 дня обнаружили его лодку. Предположительно, 27-летний Александр Абушев утонул.

В последний раз он выходил на связь в ночь на 26 августа. Мужчина позвонил своей родственнице и сообщил, что собирается возвращаться домой. Однако до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Утром 27 августа на озере вблизи деревни Конченбург местные жители обнаружили лодку, на которой 25 августа ловил рыбу Александр. Ведутся поиски рыбака.

По данному факту Тюменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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