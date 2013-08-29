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Карманная свинья прошла досмотр в аэропорту

29 августа 2013, 16:18
Часто хозяева кошек, собак и других животных даже в путешествии не хотят расставаться со своими питомцами.

В число объектов досмотра специалистов областного управления Россельхознадзора на неделе попали три десятка домашних питомцев. Как рассказывают в Россельхознадзоре, хозяева возят своих питомцев по всей стране. Так, из тюменского аэропорта «Рощино» их путь лежал в Москву, Санкт-Петербург, Салехард и Геленджик. Из аэропортов Ханты-Мансийского автономного округа четвероногие питомцы вылетели в Москву, Краснодар, Санкт-Петербург, Анапу, Самару, Брянск, Киев и Бишкек.

На всех животных хозяева представили ветеринарные сопроводительные документы, свидетельствующие о здоровье питомцев и их зооветеринарной безопасности для нового места пребывания.

#Новости#Россельхознадзор#Дарья#Общество
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