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ГИБДД проверит всех мотоциклистов на Республике

29 августа 2013, 10:32
«Сплошные» проверки водителей проведут сегодня в центре Тюмени инспекторы ДПС на предмет выявления нарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения.
Сюжет
Тюмень

Особое внимание они уделят проверке мотоциклистов и скутеристов, улица с односторонним движением позволит проверить каждого водителя двухколесного транспорта.

«Сплошные» проверки на улице Республики будут проходить вечером, с 21 до 23 часов, сообщают в пресс-службе ГИБДД. Жители центральной магистрали города не раз обращались с просьбой в Госавтоинспекцию призвать к порядку водителей мотоциклов, которые включают в вечерние часу громкую музыку, ездят очень быстро, нарушают покой тюменцев ревом своих моторов и создают опасность для других участников дорожного движения в ночное время.

«Сплошная» проверка водителей пройдет сегодня ночью с 22 часов до 2 часов 30 минут и на федеральной автодороге «Байкал» (трасса Тюмень — Курган) на территории Исетского района. Здесь будут выявлять водителей в состоянии алкогольного опьянения, лишенных права управления транспортом и не имеющих водительского удостоверения.

ГИБДД предупреждает водителей о проводимых мероприятиях и призывает быть законопослушными.

#Новости#Мотоциклы#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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