ГИБДД проверит всех мотоциклистов на Республике

«Сплошные» проверки на улице Республики будут проходить вечером, с 21 до 23 часов, сообщают в пресс-службе ГИБДД. Жители центральной магистрали города не раз обращались с просьбой в Госавтоинспекцию призвать к порядку водителей мотоциклов, которые включают в вечерние часу громкую музыку, ездят очень быстро, нарушают покой тюменцев ревом своих моторов и создают опасность для других участников дорожного движения в ночное время.