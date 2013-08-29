ГИБДД проверит всех мотоциклистов на Республике

Особое внимание они уделят проверке мотоциклистов и скутеристов, улица с односторонним движением позволит проверить каждого водителя двухколесного транспорта.
«Сплошные» проверки на улице Республики будут проходить вечером, с 21 до 23 часов, сообщают в пресс-службе ГИБДД. Жители центральной магистрали города не раз обращались с просьбой в Госавтоинспекцию призвать к порядку водителей мотоциклов, которые включают в вечерние часу громкую музыку, ездят очень быстро, нарушают покой тюменцев ревом своих моторов и создают опасность для других участников дорожного движения в ночное время.
«Сплошная» проверка водителей пройдет сегодня ночью с 22 часов до 2 часов 30 минут и на федеральной автодороге «Байкал» (трасса Тюмень — Курган) на территории Исетского района. Здесь будут выявлять водителей в состоянии алкогольного опьянения, лишенных права управления транспортом и не имеющих водительского удостоверения.
ГИБДД предупреждает водителей о проводимых мероприятиях и призывает быть законопослушными.