Дом обороны — без света: заторы на дорогах

Как пояснили в компании «СУЭНКО», в районе произошел обрыв на линии. «Работу специалистам осложняют погодные условия — дождь и сильный ветер, — комментируют в пресс-службе, — Тем не менее, бригады на выезде. Все понимают, что скоро людям возвращаться с работы, работы по устранению неполадки ведутся».