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Дом обороны — без света: заторы на дорогах

29 августа 2013, 16:36
Тюменские энергетики уже не первый час пытаются наладить энергоподачу в районе Дома обороны в Тюмени. Несколько часов там нет света, соответственно, не работают светофоры — на дорогах пробки.

Об отключении электроэнергии сообщают жители города. В частности, нет света в поликлинике № 7 на Садовой улице. Света нет в близлежащих домах.

Как пояснили в компании «СУЭНКО», в районе произошел обрыв на линии. «Работу специалистам осложняют погодные условия — дождь и сильный ветер, — комментируют в пресс-службе, — Тем не менее, бригады на выезде. Все понимают, что скоро людям возвращаться с работы, работы по устранению неполадки ведутся».

Просим горожан быть внимательнее на дорогах, особенно при неработающих светофорах.

#Новости#СУЭНКО#Отключение#Электроэнергия#Дом Обороны#Женя#Общество
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