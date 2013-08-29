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Депутата, избившего собутыльника, отпустили под подписку

29 августа 2013, 09:17
Районный депутат обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде.
Сюжет
Драка

Напомним, 2 августа 2013 года в вечернее время во время распития спиртных напитков между находящимися в состоянии алкогольного опьянения потерпевшим и депутатом муниципального образования поселка Андреевский Тюменского района произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес руками последнему множественные удары по голове, отчего тот упал на землю. Затем обвиняемый схватил лежащего мужчину за одежду и несколько раз ударил его о землю затылочной и теменной частью головы.

4 августа 2013 года потерпевший мужчина в тяжелом состоянии с диагнозом черепно-мозговая травма, острая субдуральная гематома правой гемисферы, субарахноидальное кровоизлияние, отёк и дислокация головного мозга был доставлен в областную клиническую больницу № 2 города Тюмени, где 18 августа, несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался.

Следствие выступило перед судом с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд отказал в удовлетворении ходатайства. Расследование уголовного дела продолжается, информирует следственное управление СК РФ по Тюменской области.

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