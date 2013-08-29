Депутата, избившего собутыльника, отпустили под подписку

Напомним, 2 августа 2013 года в вечернее время во время распития спиртных напитков между находящимися в состоянии алкогольного опьянения потерпевшим и депутатом муниципального образования поселка Андреевский Тюменского района произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес руками последнему множественные удары по голове, отчего тот упал на землю. Затем обвиняемый схватил лежащего мужчину за одежду и несколько раз ударил его о землю затылочной и теменной частью головы.