Бригады водоканала будут тренироваться на собственном полигоне

«Строительство полигона, который будет размещен в районе Велижанской водоочистной станции, не предусматривает гигантских финансовых затрат. На нем планируется разместить объекты, с которыми работают водопроводчики, например, участок трубопровода, канализационный колодец, водопроводный узел с запорной арматурой, и т.д.», — рассказал руководитель пресс-службы компании «Тюмень Водоканал» Иван Камельских. Также на этом полигоне бригады будут отрабатывать работу с новым оборудованием.
В 2014 году, в рамках празднования 150-летия тюменского водопровода, на новом полигоне планируют провести и первые межрегиональные соревнования, которые группа компаний «РОСВОДОКАНАЛ» организует уже не первый год в различных городах России.
«Такие конкурсы являются отличной базой для обмена опытом, повышению квалификации специалистов водопроводно-канализационного комплекса и подготовке молодых специалистов для отрасли, — считает генеральный директор компании «Тюмень Водоканал» Сергей Шишов.
К строительству собственного учебного полигона тюменский водоканал планирует приступить уже в этом году, сейчас он находится на стадии проектирования. «Мы планируем создать учебный полигон, который позволит максимально эффективно производить обучение молодых специалистов, повышать мастерство бригад, отрабатывать навыки по использованию нового оборудования и технологий, — поясняет директор по производству компании «Тюмень Водоканал» Владимир Кильтау.
Уже в конце мая — начале июня тюменский водоканал планирует провести свой первый внутренний конкурс профессионального мастерства на новом полигоне.