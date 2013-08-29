Бригады водоканала будут тренироваться на собственном полигоне

«Строительство полигона, который будет размещен в районе Велижанской водоочистной станции, не предусматривает гигантских финансовых затрат. На нем планируется разместить объекты, с которыми работают водопроводчики, например, участок трубопровода, канализационный колодец, водопроводный узел с запорной арматурой, и т.д.», — рассказал руководитель пресс-службы компании «Тюмень Водоканал» Иван Камельских. Также на этом полигоне бригады будут отрабатывать работу с новым оборудованием.