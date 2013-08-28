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Водителя, насмерть сбившего бабушку и внука, ждет суд

28 августа 2013, 11:44
Уголовное дело ишимского водителя, который в состоянии опьянения насмерть сбил пожилую женщину с малолетним внуком, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело ишимского водителя, который в состоянии опьянения насмерть сбил пожилую женщину с малолетним внуком, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 39-летний Вадим Болдырев обвиняется по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Следствие установило, что вечером 20 июля пьяный Болдырев на автомашине ВАЗ-21120 двигался по улице Республики в Ишиме со скоростью, превышающей ограничение в 30 км/ч, установленное на данном участке дороги. В результате нарушения правил дорожного движения он выехал на полосу встречного движения, где сбил переходивших проезжую часть 57-летнюю женщину с 6-летним внуком. От удара пешеходов подбросило вверх, после чего они упали на землю.

Мальчик скончался на месте происшествия в результате переломов костей свода и основания черепа. Пожилая женщина была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось. В тот же вечер она скончалась в реанимации от множественных повреждений органов и скелета, приведших к массивной кровопотере и травматическому шоку.

По решению суда Болдырев заключен под стражу.

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