Влила в маленького сына не меньше 3 рюмок водки. Мальчик умер

Скоро ребенку стало плохо, он потерял сознание. Опасаясь, что ее муж узнает о том, что она употребляла алкоголь, женщина не вызвала скорую медицинскую помощь. Через 7 часов нерадивая мать с ребенком пришла домой. Отец семейства, обнаружив мальчика без сознания, вызвал врачей. 13 июля сын скончался в больнице, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.