Влила в маленького сына не меньше 3 рюмок водки. Мальчик умер

Сотрудники следственного подразделения выяснили все обстоятельства смерти в селе Перевалово Тюменского района трехлетнего мальчика. Мать, чтобы успокоить его, заставила ребенка выпить не меньше 150 мл водки.
9 июля пьяная гражданка М. находилась в нежилом доме по улице Новая села Перевалово. Чтобы маленький сын не мешал ей, женщина, не предвидя возможности наступления смерти последнего, вынудила мальчика выпить крепкий алкогольный напиток.
Скоро ребенку стало плохо, он потерял сознание. Опасаясь, что ее муж узнает о том, что она употребляла алкоголь, женщина не вызвала скорую медицинскую помощь. Через 7 часов нерадивая мать с ребенком пришла домой. Отец семейства, обнаружив мальчика без сознания, вызвал врачей. 13 июля сын скончался в больнице, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В отношении матери было возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Тюменский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области завершает расследование уголовного дела. Закончены следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время обвиняемая и ее защитник приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.