В Тюменском районе пропал пожилой мужчина

Мужчина страдает болезнью Паркинсона, речь невнятная говорит медленно. На вид 60–70 лет, рост 180 см, среднего телосложения, был одет в рубашку с длинным рукавом темно-синего цвета, темные брюки и сланцы.
В настоящее время сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Тюменский ведется поиск пропавшей, комплексным силам полиции разосланы ориентировки. Если Вам что-либо известно о местонахождения разыскиваемого просим сообщить в дежурную часть МО МВД РФ «Тюменский» 30-02-02. 30-02-42.