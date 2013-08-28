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В Тюменском районе пропал пожилой мужчина

28 августа 2013, 12:31
Межмуниципальный отдел МВД России Тюменский разыскивает Ускова Леонида Сергеевича 1946 года рождения, который 18 августа 2013 года ушел из дачного дома, расположенного в садовом товариществе «Березка-4» вблизи поселка Винзили, и до настоящего времени не вернулся.
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УМВД

Мужчина страдает болезнью Паркинсона, речь невнятная говорит медленно. На вид 60–70 лет, рост 180 см, среднего телосложения, был одет в рубашку с длинным рукавом темно-синего цвета, темные брюки и сланцы.

В настоящее время сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Тюменский ведется поиск пропавшей, комплексным силам полиции разосланы ориентировки. Если Вам что-либо известно о местонахождения разыскиваемого просим сообщить в дежурную часть МО МВД РФ «Тюменский» 30-02-02. 30-02-42.

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