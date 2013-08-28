В Тюменском районе пропал пожилой мужчина

Межмуниципальный отдел МВД России Тюменский разыскивает Ускова Леонида Сергеевича 1946 года рождения, который 18 августа 2013 года ушел из дачного дома, расположенного в садовом товариществе «Березка-4» вблизи поселка Винзили, и до настоящего времени не вернулся.

Сюжет УМВД