В Тюмени перекрыт канал поставок амфетамина

Первоначально после серии оперативных комбинаций на улице был задержан мужчина 1987 года рождения. В его машине находилось 4 полиэтиленовых пакета с порошком, которые были спрятаны в картонных коробках внутри перевозимого технологического оборудования. В общей сложности было изъято около 3 килограмм амфетамина. Спустя несколько дней наркополицейские задержали и второго участника преступной схемы — гражданина одной из республик Закавказья. Помимо наркотика, изъятого в автомашине, часть запрещенного вещества была обнаружена по месту жительства одного из мужчин. Также в помещении находилось небольшое количество гашиша.