nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени перекрыт канал поставок амфетамина

28 августа 2013, 15:08
Уголовное дело по факту хранения и сбыта более чем трех килограммов амфетамина — синтетического наркотика, относящегося к психостимуляторам направлено в прокуратуру и суд. Лицам, действующим по предварительному сговору, грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Группа молодых людей, которые организовали поставки в Тюмень особо крупных партий амфетамина, была задержана наркополицейскими еще в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба областного управления наркоконтроля. В ходе следствия деяния наркодельцов были квалифицированы как совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору.

Первоначально после серии оперативных комбинаций на улице был задержан мужчина 1987 года рождения. В его машине находилось 4 полиэтиленовых пакета с порошком, которые были спрятаны в картонных коробках внутри перевозимого технологического оборудования. В общей сложности было изъято около 3 килограмм амфетамина. Спустя несколько дней наркополицейские задержали и второго участника преступной схемы — гражданина одной из республик Закавказья. Помимо наркотика, изъятого в автомашине, часть запрещенного вещества была обнаружена по месту жительства одного из мужчин. Также в помещении находилось небольшое количество гашиша.

Как выяснилось в ходе следствия, в Тюмени был развернута перевалочная база для хранения и расфасовки синтетических наркотиков. В результате разоблачения преступной группы сотрудники УФСКН России по Тюменской области сумели перекрыть крупный отлаженный канал поставок амфетамина в Тюмень и северные территории области. Общий вес наркотика приближается к 3 миллионам средне-разовых доз.

Напомним, в дежурной части Управления ФСКН России по Тюменской области продолжает работу телефонная горячая линия «Защита от наркотиков»: 27-00-00. На нее круглосуточно принимаются сообщения от граждан о фактах предполагаемых наркопреступлений.

#Новости#УФСКН#Наркотики#Женя#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25