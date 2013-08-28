В Тюмени перекрыт канал поставок амфетамина

Группа молодых людей, которые организовали поставки в Тюмень особо крупных партий амфетамина, была задержана наркополицейскими еще в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба областного управления наркоконтроля. В ходе следствия деяния наркодельцов были квалифицированы как совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору.
Первоначально после серии оперативных комбинаций на улице был задержан мужчина 1987 года рождения. В его машине находилось 4 полиэтиленовых пакета с порошком, которые были спрятаны в картонных коробках внутри перевозимого технологического оборудования. В общей сложности было изъято около 3 килограмм амфетамина. Спустя несколько дней наркополицейские задержали и второго участника преступной схемы — гражданина одной из республик Закавказья. Помимо наркотика, изъятого в автомашине, часть запрещенного вещества была обнаружена по месту жительства одного из мужчин. Также в помещении находилось небольшое количество гашиша.
Как выяснилось в ходе следствия, в Тюмени был развернута перевалочная база для хранения и расфасовки синтетических наркотиков. В результате разоблачения преступной группы сотрудники УФСКН России по Тюменской области сумели перекрыть крупный отлаженный канал поставок амфетамина в Тюмень и северные территории области. Общий вес наркотика приближается к 3 миллионам средне-разовых доз.
Напомним, в дежурной части Управления ФСКН России по Тюменской области продолжает работу телефонная горячая линия «Защита от наркотиков»: 27-00-00. На нее круглосуточно принимаются сообщения от граждан о фактах предполагаемых наркопреступлений.