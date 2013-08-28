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Тюмень станцует в память о Майкле Джексоне

28 августа 2013, 08:43
В среду, 28 августа, в Тюмени пройдет флешмоб в память о Майкле Джексоне. Десятки горожан соберутся, чтобы станцевать под знаменитые композиции короля поп-музыки.
Сюжет
Тюмень

Как сообщают организаторы, дата события выбрана не случайно — 29 августа мир отметит День рождения «Легенды Америки».

Майкл Джексон — американский певец, танцор, композитор, хореограф. Он стал самым успешным исполнителем в истории поп-музыки. За свою карьеру Джексон получил 15 премий «Грэмми» и сотни других наград. В мире продано порядка миллиарда копий альбомов Джексона. В 2009 году он официально признан «Легендой Америки» и «Иконой музыки». Майкл Джексон внес значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.

Место проведения: ТРЦ «Па-На-Ма», 1 этаж. Начало флешмоба: 14:00.

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