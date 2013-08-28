Тюмень станцует в память о Майкле Джексоне

Майкл Джексон — американский певец, танцор, композитор, хореограф. Он стал самым успешным исполнителем в истории поп-музыки. За свою карьеру Джексон получил 15 премий «Грэмми» и сотни других наград. В мире продано порядка миллиарда копий альбомов Джексона. В 2009 году он официально признан «Легендой Америки» и «Иконой музыки». Майкл Джексон внес значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.