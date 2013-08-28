Сегодня российские немцы отмечают день скорби

В этом году мероприятие, рассказывающее о трагических событиях 70-летней давности, будет организовано в форме литературно-музыкальной композиции «Trauertag der Russlanddeutschen». Участники встречи услышат песни на родном языке, рассказы об истории российских немцев. Переселенцы и их дети, побывавшие на Волге, где когда-то жили их бабушки и дедушки, поделятся своими впечатлениями с друзьями и гостями памятного вечера.