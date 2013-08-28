Сегодня российские немцы отмечают день скорби

Сегодня, 28 августа, тюменские немцы соберутся во Дворце национальных культур «Строитель», чтобы отметить День памяти и скорби российских немцев.
По сложившейся традиции в этот день российские немцы, проживающие в Тюменской области, вспомнят своих родных и близких, почтят память погибших, напомнят молодому поколению о трагичных страницах истории своего народа.
В этом году мероприятие, рассказывающее о трагических событиях 70-летней давности, будет организовано в форме литературно-музыкальной композиции «Trauertag der Russlanddeutschen». Участники встречи услышат песни на родном языке, рассказы об истории российских немцев. Переселенцы и их дети, побывавшие на Волге, где когда-то жили их бабушки и дедушки, поделятся своими впечатлениями с друзьями и гостями памятного вечера.
Кроме того, в этот день будет представлена выставка произведений немецкой литературы, а также будет работать экспозиция «Вклад российских немцев в развитие Тюменской области», сообщают в комитете по делам национальностей Тюменской области.
Напомним, 28 августа в России отмечают День памяти и скорби российских немцев. В этот день в 1941 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья».