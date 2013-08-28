Полиция пошла в народ

Руководители полицейских подразделений в рабочий полдень посетили предприятия, фабрики и организации, в том числе ТПАТП № 2, ТЭЦ-2, птицефабрику «Пышминская», Тюменскую прядильно-сетевязальную фабрику, областные больницы, перерабатывающие и хлебобулочные предприятия, дорожно-транспортные и строительные организации, а также Тюменскую государственную академию культуры, искусств и социальных технологий. Всего во встречах поучаствовало более 1100 человек.