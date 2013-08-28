nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Полиция пошла в народ

28 августа 2013, 09:54
Накануне, 27 августа, руководящий состав УМВД России по Тюменской области и руководители территориальных органов полиции встретились коллективами 30 предприятий, расположенных на территории всех муниципальных образований области.

Встречи полицейских с представителями производственных коллективов — далеко не новый и эффективный способ обмена значимой информацией, но такое масштабное мероприятие проводилось в регионе впервые.

Руководители полицейских подразделений в рабочий полдень посетили предприятия, фабрики и организации, в том числе ТПАТП № 2, ТЭЦ-2, птицефабрику «Пышминская», Тюменскую прядильно-сетевязальную фабрику, областные больницы, перерабатывающие и хлебобулочные предприятия, дорожно-транспортные и строительные организации, а также Тюменскую государственную академию культуры, искусств и социальных технологий. Всего во встречах поучаствовало более 1100 человек.

Речь шла о борьбе с преступностью и необходимых профилактических мерах. Жителей областного центра особенно интересовали вопросы противодействия незаконной миграции, эффективность деятельности участковых уполномоченных полиции и обеспечение тишины и покоя в ночное время суток. А жителей районных центров — безопасность дорожного движения, необходимость усиления контроля за водителями на федеральных трассах, проходящих по территории области.

И практика проведения таких встреч будет продолжена, обещают в областном УМВД.

#Новости#УМВД России по г. Тюмени#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25