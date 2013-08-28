Полиция пошла в народ

Встречи полицейских с представителями производственных коллективов — далеко не новый и эффективный способ обмена значимой информацией, но такое масштабное мероприятие проводилось в регионе впервые.
Руководители полицейских подразделений в рабочий полдень посетили предприятия, фабрики и организации, в том числе ТПАТП № 2, ТЭЦ-2, птицефабрику «Пышминская», Тюменскую прядильно-сетевязальную фабрику, областные больницы, перерабатывающие и хлебобулочные предприятия, дорожно-транспортные и строительные организации, а также Тюменскую государственную академию культуры, искусств и социальных технологий. Всего во встречах поучаствовало более 1100 человек.
Речь шла о борьбе с преступностью и необходимых профилактических мерах. Жителей областного центра особенно интересовали вопросы противодействия незаконной миграции, эффективность деятельности участковых уполномоченных полиции и обеспечение тишины и покоя в ночное время суток. А жителей районных центров — безопасность дорожного движения, необходимость усиления контроля за водителями на федеральных трассах, проходящих по территории области.
И практика проведения таких встреч будет продолжена, обещают в областном УМВД.