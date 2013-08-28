На Всероссийский субботник тюменцев соберет панда

«Тюменцы активно поддерживают экоакции, стоит только вспомнить День эколога, субботник в селе Яр, сбор макулатуры и батареек. Здорово, что в нашем городе много неравнодушных жителей, готовых помочь природе. Уверена, что и в этот раз мы не ударим в грязь лицом», — говорит председатель общественного совета при Росприроднадзоре по Тюменской области, директор по развитию «НИИ ЭиРИПР» Юлия Денеко.