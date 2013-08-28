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На Всероссийский субботник тюменцев соберет панда

28 августа 2013, 13:56
Всероссийский субботник пройдет в Тюмени 31 августа. Как обещают организаторы, в минуты отдыха участников экологической акции будут ждать конкурсы, а для детей откроются «экодворики».

В Тюмени Всероссийский субботник организует НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов. Организаторы подчеркивают, что на субботник можно отправиться и в одиночку, и в компании друзей, и даже всей семьей. Участникам субботника нужно будет позаботиться только о рабочей одежде. Специальные автобусы довезут участников до места уборки и вернут обратно.

«Тюменцы активно поддерживают экоакции, стоит только вспомнить День эколога, субботник в селе Яр, сбор макулатуры и батареек. Здорово, что в нашем городе много неравнодушных жителей, готовых помочь природе. Уверена, что и в этот раз мы не ударим в грязь лицом», — говорит председатель общественного совета при Росприроднадзоре по Тюменской области, директор по развитию «НИИ ЭиРИПР» Юлия Денеко.

Уборка пройдет в районе ТЭЦ-2. Место сбора участников — пересечение улиц Пермякова и Широтной, в 12:00. Участников субботника будет встречать панда.

#Новости#Субботник#Дарья#Общество
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