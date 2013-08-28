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На улице Республики разбилась компания молодых людей

28 августа 2013, 09:02
Трагедия произошла в Тюмени сегодня около четырех часов утра. На улице Республики, 246 в дерево въехал автомобиль ВАЗ-2105.
Сюжет
Тюмень

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, по предварительным данным, машина ехала на большой скорости со стороны поселка Боровский. По пути она обогнала скорую, врачи которой чуть позже оказывали помощь и пытались реанимировать пострадавших.

За рулем автомобиля находился 15-летний подросток, мальчик погиб от открытой черепно-мозговой травмы и переломов. Машина принадлежит его отцу, жителю Боровского. Личности еще трех пассажиров устанавливаются, двое из них также погибли. Сразу умерла девушка, на вид около 20-ти лет. Врачи пытались спасти жизнь парню примерно 20-ти лет, но он скончался. В реанимационное отделение больницы с черепно-мозговой травмой доставлен молодой человек 17-ти лет. Медики борются за его жизнь.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

ВНИМАНИЕ! Содержит шокирующие кадры!

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