На улице Республики разбилась компания молодых людей

За рулем автомобиля находился 15-летний подросток, мальчик погиб от открытой черепно-мозговой травмы и переломов. Машина принадлежит его отцу, жителю Боровского. Личности еще трех пассажиров устанавливаются, двое из них также погибли. Сразу умерла девушка, на вид около 20-ти лет. Врачи пытались спасти жизнь парню примерно 20-ти лет, но он скончался. В реанимационное отделение больницы с черепно-мозговой травмой доставлен молодой человек 17-ти лет. Медики борются за его жизнь.