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На улицах Тюмени — конное движение

28 августа 2013, 09:40
Историческим походам сибиряков был посвящен шестой конноспортивный пробег, который прошел в нашем городе и его окрестностях 24 августа.
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Тюмень

Историческим походам сибиряков был посвящен шестой конноспортивный пробег, который прошел в нашем городе и его окрестностях 24 августа.

Пробег начался митингом на тюменском ипподроме в 10 утра. После старта участники в ярких костюмах воинов 1812 года прошли по тюменским улицам, полям и холмам Тюменского района, стали участниками митинга и памятного молебна в селе Кулаково.

В походе приняли участие директор тюменского ипподрома Иван Тестешев, казачий полковник Николай Шилохвостов, казачий атаман Виталий Ночевка, призер этапа кубка Мира Артем Шилохвостов и многие другие.

Видео Сергея Шарапова

#Новости#Конный пробег#Тюмень#Ирина#Культура
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