На улицах Тюмени — конное движение

Историческим походам сибиряков был посвящен шестой конноспортивный пробег, который прошел в нашем городе и его окрестностях 24 августа.
Пробег начался митингом на тюменском ипподроме в 10 утра. После старта участники в ярких костюмах воинов 1812 года прошли по тюменским улицам, полям и холмам Тюменского района, стали участниками митинга и памятного молебна в селе Кулаково.
В походе приняли участие директор тюменского ипподрома Иван Тестешев, казачий полковник Николай Шилохвостов, казачий атаман Виталий Ночевка, призер этапа кубка Мира Артем Шилохвостов и многие другие.
Видео Сергея Шарапова