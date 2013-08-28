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Личности погибших на Республике ребят установлены

28 августа 2013, 14:59
Сотрудники тюменской полиции установили личности всех подростков, пострадавших сегодня утром в ДТП на улице Республики.
Сюжет
Дети

Сотрудники тюменской полиции установили личности всех подростков, пострадавших сегодня утром в ДТП на улице Республики.

Из четверых ребят погибли трое, четвертый, Эльдар, находится в коме с тяжелой травмой головы, он ученик 9 класса школы № 22 города Тюмени. В последние дни он гостил у бабушки в Муллашах, мальчик занимается греко-римской борьбой.

Из трех погибших детей двое, учащиеся 9 класса Муллашинской средней школы. 15-летний Данир, это он был за рулем автомобиля, из благополучной многодетной семьи, сейчас мама ожидает рождения пятого в семье ребенка. Папа мальчика ночью вернулся с рыбалки, сын был дома. Машину он взял без ведома отца, когда родители спали, сообщают в пресс-службе ГИБДД. По свидетельству родственников 14-летней Кати, учащейся Винзилинской средней школы, она жила летом в Муллашах.: ухаживала за парализованной мамой. В тот вечер она «сидела» в Интернете, потом пришел Данир, девочка вышла на улицу «на минутку»… и уже не вернулась. Катя серьезно занималась биатлоном. 14-летний Линар находился на попечении у бабушки, жил и учился в Муллашах. Мама оставила троих детей, все проживали в Омутинском детском доме, над Линаром взяла опекунство бабушка. В эту ночь она работала. Не застав мальчика утром дома, стала его везде искать.

Все лето Данир и Линар трудились в отряде главы Тюменского района при Муллашинской средней школе. Вчера подросткам выдали заслуженное вознаграждение.

У водителя автомобиля взяты биосреды на присутствие алкоголя, но этот анализ будет известен не сразу.

Госавтоинспекция Тюменской области выражает соболезнования родным и близким погибших в ДТП детей.

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