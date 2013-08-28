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Хотел изнасиловать женщину у железной дороги, но ему помешали

28 августа 2013, 17:26
26-летнего тюменца обвиняют в покушении на изнасилование. 25 августа на пешеходном переходе через ж/д пути у моста «Стрела» он увидел женщину, попытался изнасиловать, повалив на асфальт, но прохожие помешали ему.
Сюжет
Тюмень

В прошлое воскресенье около 22 часов пьяный 26-летний мужчина увидел незнакомую женщину 1969 года рождения и решил удовлетворить свои половые потребности. По версии следствия, на пешеходном переходе через железнодорожные пути, расположенные недалеко от дома № 1 на улице Союзная, он схватил женщину за шею, закрыл ей рукой рот и повалил на асфальт, пытаясь ее изнасиловать. Однако довести до конца свой преступный умысел ему не удалось, поскольку в момент преступления его заметили прохожие.

Следственный отдел по Калининскому округу города Тюмени следственного управления СК РФ по Тюменской области возбудил в отношении мужчины уголовное дело. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренном ч.3 ст.30, ч.1 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование).

В ближайшее время следователь выступит перед судом с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, проверяется причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области. Расследование уголовного дела продолжается.

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