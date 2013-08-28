Хотел изнасиловать женщину у железной дороги, но ему помешали

В прошлое воскресенье около 22 часов пьяный 26-летний мужчина увидел незнакомую женщину 1969 года рождения и решил удовлетворить свои половые потребности. По версии следствия, на пешеходном переходе через железнодорожные пути, расположенные недалеко от дома № 1 на улице Союзная, он схватил женщину за шею, закрыл ей рукой рот и повалил на асфальт, пытаясь ее изнасиловать. Однако довести до конца свой преступный умысел ему не удалось, поскольку в момент преступления его заметили прохожие.
Следственный отдел по Калининскому округу города Тюмени следственного управления СК РФ по Тюменской области возбудил в отношении мужчины уголовное дело. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренном ч.3 ст.30, ч.1 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование).
В ближайшее время следователь выступит перед судом с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, проверяется причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области. Расследование уголовного дела продолжается.