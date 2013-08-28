Горячая вода в Восточный-2 придет позже остальных районов

Александр Моор рассказал, что в целом в городе реализуется 49 контрактов по ремонту жилого фонда и сетей. 9 из них расторгнуты, подрядчики не были допущены к работам, так как затягивали сроки поставки материалов, тем самым срывая установленный график. Глава администрации города заверил, что к 1 сентября все ремонтные и восстановительные работы в областной столице будут завершены. Исключение составят 20 домов в Восточном-2, где они предположительно завершатся к 4–5 сентября.