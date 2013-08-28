Горячая вода в Восточный-2 придет позже остальных районов

Проблемы с горячим водоснабжением все еще присутствуют у жителей Тюмени, несмотря на то, что опрессовки во всех районах завершены. Под особый контроль берет эту проблему глава администрации города Александр Моор: к 1 сентября горожанам дадут горячую воду, и лишь в Восточном-2 — чуть позже.
Подготовку к началу нового отопительного сезона и ход ремонтных работ обсудили на очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, которое провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Как сообщил Александр Моор, все работы ведутся в соответствии с графиком. В настоящее время полностью завершены все опрессовочные работы на тепломагистралях города. По состоянию на 26 августа, без горячего водоснабжения оставались 342 многоквартирных дома. Однако уже к 1 сентября этот вопрос планируется решить.
Более сложная ситуация сложилась в микрорайоне Восточный-2, где из-за реконструкции сетей по улице Широтной откладывается возобновление горячего водоснабжения в 20-ти домах. Работы на этом участке ведет филиал ОАО «УТСК» Тюменские тепловые сети. Вынужденную задержку специалисты объясняют геологическими особенностями грунтов, о которых стало известно в ходе ремонта. Выходом из положения может стать отключение горячего водоснабжения в домах на 24 часа, за это время можно будет осуществить прокладку и переврезку обводного участка тепломагистрали, который позволит жителям получать горячую воду весь период ремонта.
Александр Моор рассказал, что в целом в городе реализуется 49 контрактов по ремонту жилого фонда и сетей. 9 из них расторгнуты, подрядчики не были допущены к работам, так как затягивали сроки поставки материалов, тем самым срывая установленный график. Глава администрации города заверил, что к 1 сентября все ремонтные и восстановительные работы в областной столице будут завершены. Исключение составят 20 домов в Восточном-2, где они предположительно завершатся к 4–5 сентября.
Все текущие подготовительные работы на предприятиях жилищно-коммунального комплекса выполнены на 85%, при подготовке к предстоящему отопительному сезону ведется ремонт и замена 58 километров тепловых, 142 километров водопроводных и 13 километров канализационных сетей. На эти цели в местных бюджетах предусмотрено более 740 миллионов рублей, рассказал директор регионального департамента ЖКХ Павел Перевалов.
Он также рассказал о результатах некоторых плановых проверок на предмет соблюдения правил эксплуатации тепловых энергоустановок, которые проводились Северо-Уральским управлением Ростехнадзора. Недостатки были выявлены на объектах Тюменского, Тобольского, Ярковского районов. Руководители этих муниципалитетов на заседании штаба отчитались о мерах, принятых для устранения недочетов. Работы по подготовке к началу отопительного сезона проводятся в районах в плановом режиме. Тепло в домах местных жителей появится в установленные сроки.
Владимир Якушев поручил главам взять все объекты, готовность к эксплуатации которых вызвала нарекания со стороны проверяющих органов, под особый контроль.
Еще один важный вопрос, рассматриваемый на заседании штаба — утверждение регламента организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений поставки электроэнергии потребителям Тюменской области. Как рассказал Павел Перевалов, регламент содержит порядок формирования, содержания и учета парка резервных источников снабжения электрической энергией, а также порядок их подключения, обеспечения функционирования и т.д. При разработке регламента сформирован перечень резервных источников, имеющихся на территории муниципальных образований. Проект регламента согласован с электросетевыми организациями. Губернатор отметил важность данного документа для обеспечения работы в экстренных ситуациях. Единогласным решением членов штаба регламент был утвержден и принят к исполнению, сообщает пресс-служба главы региона.