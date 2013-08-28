Без детского кресла на трассу не пустят

Текущую ситуацию по ДТП в Тюменском районе озвучил начальник ОГИБДД МО МВД России «Тюменский» Игорь Журавлев. За 7 месяцев 2013 года на территории района произошло 152 ДТП, что говорит о снижении случаев на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В тоже время, за август месяц произошло 33 происшествия, в которых погибли 11 человек. Как сообщают в управлении информационной политики, для профилактики ДТП в Тюменском районе проводятся передислокация нарядов ДПС в места с большей концентрацией случаев ДТП, рейды по наиболее оживленным федеральным трассам. На сегодняшний день отмечен рост количества происшествий на трассе Тюмень — Екатеринбург (на 70%), в августе несколько крупных ДТП произошли на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Проблемной также является дорога Тюмень — Боровский — Богандинский, очевидно, что дорога не справляется с транспортными потоками, пробки и аварии здесь не редкость.