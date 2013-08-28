Без детского кресла на трассу не пустят

Такие меры были озвучены на внеочередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Тюменском районе. Поводом для мероприятия послужили резонансные ДТП на территории района, произошедшие накануне.
Представители администрации Тюменского района, ГИБДД Тюменской области и района, дорожные службы и главы муниципальных образований собрались, чтобы обсудить наболевшие вопросы и выработать определенную стратегию действий. На заседании присутствовали заместитель главы Тюменского района Владимир Шевченко, начальник УГИБДД Тюменской области Геннадий Лоточкин и заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.
Текущую ситуацию по ДТП в Тюменском районе озвучил начальник ОГИБДД МО МВД России «Тюменский» Игорь Журавлев. За 7 месяцев 2013 года на территории района произошло 152 ДТП, что говорит о снижении случаев на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В тоже время, за август месяц произошло 33 происшествия, в которых погибли 11 человек. Как сообщают в управлении информационной политики, для профилактики ДТП в Тюменском районе проводятся передислокация нарядов ДПС в места с большей концентрацией случаев ДТП, рейды по наиболее оживленным федеральным трассам. На сегодняшний день отмечен рост количества происшествий на трассе Тюмень — Екатеринбург (на 70%), в августе несколько крупных ДТП произошли на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Проблемной также является дорога Тюмень — Боровский — Богандинский, очевидно, что дорога не справляется с транспортными потоками, пробки и аварии здесь не редкость.
Анализ ситуаций показал, что наиболее частой причиной ДТП является человеческий фактор: несоблюдения скоростного режима, засыпание за рулем, езда в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Чаще всего аварии происходят в период с 16 до 22 часов в выходные дни.
Геннадий Лоточкин, в свою очередь, обратил внимание собравшихся на проблему травматизма детей на дорогах: «В этом году в авариях погибло 15 детей, большая часть их них попали в ДТП будучи пассажирами и перевозились без специального удерживающего устройства».
В качестве мер профилактики детского травматизма в ДТП, Геннадий Лоточки пообещал со 2 сентября установить дежурство ДПС у всех выездов из населенных пунктов Тюменского района и если, при проверке транспортных средств, перевозка детей будет осуществляться с нарушением, таких водителей на трассу выпускать не будут.
Начальник УГИБДД призвал глав муниципальных образований работать с родителями на местах, собирать сходы граждан, проводить разъяснительную работу с жителями.