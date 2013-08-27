В Тюмени двое инспекторов УФМС оштрафованы за взяточничество

Как сообщает облпрокуратура, Томилов узнал, что один из тюменских предпринимателей при строительстве гостиницы использует труд мигрантов без получения разрешений на работу, и предложил ему ежемесячно платить в размере 40 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Бизнесмен согласился и в июне—июле 2012 года передал Томилову 80 тысяч рублей.