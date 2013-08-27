В Тюмени двое инспекторов УФМС оштрафованы за взяточничество

Инспектора отдела иммиграционного контроля УФМС России по Тюменской области Томилов признан виновным по ч.3, п. «а» 5 ст. 290 (получение взятки в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а старший инспектор указанного отдела Лавор — по п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Как сообщает облпрокуратура, Томилов узнал, что один из тюменских предпринимателей при строительстве гостиницы использует труд мигрантов без получения разрешений на работу, и предложил ему ежемесячно платить в размере 40 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Бизнесмен согласился и в июне—июле 2012 года передал Томилову 80 тысяч рублей.
В августе 2012 года Томилов, допуская, что его коллега по работе Эдуард Лавор в процессе своей службы может выявить факты нарушений миграционного законодательства у данного предпринимателя, предложил ему делить полученные взятки поровну. Лавор согласился.
После обращения бизнесмена в правоохранительные органы и противоправные действия инспекторов были пресечены сотрудниками управления собственной безопасности УМВД России по Тюменской области.
Томилову назначен штраф в размере 2,8 млн рублей с лишением права занимать должности рядового и руководящего состава в ФМС России сроком на 2 года. Кроме того, с него в доход государства взыскана полученная взятка в сумме 80 тысяч рублей. Лавору назначен штраф в размере 2,9 млн рублей.