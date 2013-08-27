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Уникальная тюменская здравница «Тараскуль» под защитой компании РОСГОССТРАХ

27 августа 2013, 09:23
Тюменский филиал компании РОСГОССТРАХ заключил договор страхования центра реабилитации «Тараскуль», расположенного в 20-ти километрах от областной столицы. Уникальная здравница, ставшая излюбленным местом отдыха и лечения жителей региона, застрахована на сумму чуть менее 1,5 млрд рублей.

Лечебница застрахована по программе страхования имущества юридических лиц. Полисом защищены здания и сооружения, расположенные на территории центра реабилитации «Тараскуль», а также медицинское оборудование санаторного комплекса. Договор включает в себя полный пакет рисков: пожар, взрыв, стихийное бедствие и пр.

«Для такого крупного санаторно-курортного учреждения, как „Тараскуль“, безусловно, важно защитить свои имущественные интересы. Центр реабилитации владеет медицинским оборудованием, аналогов которому нет в УрФО, а корпуса, рассчитанные на разных пациентов, в том числе и на людей с ограниченными физическими возможностями, построены по международным стандартам. Договор страхования в компании РОСГОССТРАХ гарантирует надежную защиту строений и оборудования одной из лучших здравниц Тюменской области», — рассказал начальник отдела по организации тендеров филиала компании РОСГОССТРАХ в Тюменской области Сергей Волковский.

Фото с сайта Russia-hotels.ru

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