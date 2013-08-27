Участник мотопробега не доехал до финиша

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Ишима Валерия Долженко. Он обвиняется по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 28 июня этого года в Калининграде стартовал Всероссийский мотопробег «Волна Памяти 2013», посвященный памяти всех мотоциклистов, выехавших в путешествие и не вернувшихся домой. 1 июля к участникам мотопробега присоединился и 26-летний москвич на Honda 1800R. Однако до финиша — Владивостока — молодой человек не доехал.
8 июля, проезжая по территории Абатского района Тюменской области (331 км автодороги Тюмень — Омск), он попал в аварию. Его сбил Долженко, который в состоянии опьянения управлял автомобилем ВАЗ-21074, не имея водительских прав. Пьяный водитель не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего мотоцикла и столкнулся с ним. В результате удара мотоциклист попал под колеса автомобиля. Медики диагностировали у него тяжкий вред здоровью в виде закрытой тупой травмы грудной клетки (правосторонний пневмо- и гемоторакс, ушиб правого легкого, закрытый переломы рукояти грудины, 2, 3, 5, 6 правых ребер, перелом правой ключицы).
Валерий Долженко по решению суда был заключен под стражу. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Прокуратура Абатского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Абатский районный суд для рассмотрения по существу.