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Тюменцу Андрею Кошкарову — 100 лет

27 августа 2013, 17:26
Сегодня отпраздновал вековой юбилей Андрей Васильевич Кошкаров.

Вспоминая прошлое, Андрей Васильевич отмечает, что вместе со страной пережил самые трудные периоды: войну, тяжелые послевоенные годы восстановления… Учитель по призванию (он родился в Тюменской области, закончил Московский педагогический институт, преподавал в Улан-Удэ), он и в военное время занимался преподавательской деятельностью. Прожил интересную жизнь длиною в целое столетие, сохранив жизнелюбие и доброту.

От имени управления пенсионного фонда его поздравил начальник управления в городе Тюмени Вячеслав Кашеед.

#Новости#Юбилей#Дарья#Общество
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