Тюменцу Андрею Кошкарову — 100 лет

Вспоминая прошлое, Андрей Васильевич отмечает, что вместе со страной пережил самые трудные периоды: войну, тяжелые послевоенные годы восстановления… Учитель по призванию (он родился в Тюменской области, закончил Московский педагогический институт, преподавал в Улан-Удэ), он и в военное время занимался преподавательской деятельностью. Прожил интересную жизнь длиною в целое столетие, сохранив жизнелюбие и доброту.